بسیجیان تابع مطلق ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جزء بستجانی سه شنبه در جلسه بصیرت بسیجیان در هیئت ابوالفضلی روستای کلاته سادات میامی ضمن تأکید بر اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات، افزود: حضور حداکثری در انتخابات مجلس نهم نقشه ها و توطئه های دشمنان علیه کشورمان را خنثی کرده و بر قدرت ملی ایران خواهد افزود.

وی با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص حضور بسیج در تمام صحنه ها، گفت: بسیجیان تابع مطلق ولایت فقیه بوده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.

فرمانده حوزه سلمان فارسی فرومد میامی تصریح کرد: بسیجیان باید در وسط میدان باشند تا ارزشهای انقلاب و اسلام زنده بماند.

بستجانی همچنین افزود: بنابر این بسیجیان باید در وهله اول با افزایش آگاهی و بصیرت سیاسی خود را آماده کنند و سپس به راهنمایی و هدایت سایر افراد جامعه در نحوه انتخاب فرد اصلح بپردازند.

وی در پایان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: بسیجیان باید ضمن شرکت گسترده در این انتخابات، با تحقیق نامزدهای انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند و اگر امکان تحقیق و شناخت نبود با مراجعه به افراد مورد اعتماد و مومن و انقلابی، به فرد اصلح رأی دهند.