پدرشوهرم را با اسید قصاص کنید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 11 شهریور سال گذشته صدای فریاد "سوختم، سوختم" زن 28 ساله اهالی محله ای در شهرضا اصفهان را به کوچه کشاند. آنها در کمال ناباوری معصومه را در حالی که از درد خود می پیچید در کوچه دیده و بر روی او آب پاشیدند.

زن جوان سپس به بیمارستان منتقل شد و پزشکان پس از معاینه او اعلام کردند زن جوان دچار سوختگی شدید با اسید شده است.

معصومه پس از بهبود نسبی حالش در تشریح ماجرا گفت: دو سال قبل به خاطر اختلافاتی که با شوهرم داشتم از او جدا شدم. دادگاه حضانت تنها پسرمان را به من داده بود و با آرایشگری مخارج خود و آرین را تهیه می کردم.

پدرشوهرسابقم گاهی به دیدن آرین می آمد و او را همراه خود به گردش می برد. او چند بار هم از من خواست دوباره با همسر سابقم آشتی کرده و به زندگی مشترک با او ادامه دهم. اما من دیگر تحمل بد رفتاری های شوهر سابقم را نداشتم. روز حادثه پدرشوهر سابقم سوار بر خودرواش و به بهانه گردش ما را بیرون برد. پس از شام حدود ساعت 11 شب وقتی مقابل خانه رسیدیم پدرشوهرم گفت: آرین را به خانه ببر و برگرد. برایت او یک هدیه جالب دارم.

وقتی برگشتم صندوق عقب را باز کرد که چشمم به دو بسته کادویی افتاد. لحظاتی بعد گفت:چشمانت را ببند. همین که چشمانم را بستم ناگهان ظرف اسید را به صورتم پاشید.

پزشکان هم پس از معاینات تخصصی اعلام کردند در این ماجرا پلک های زن جوان به شدت آسیب دیده است و اگر روند درمان او سرعت پیدا نکند احتمال دارد بینایی خود را از دست بدهد.

در ادامه با صدور کیفرخواست پرونده برای محاکمه به شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان فرستاده شد.

صبح امروز جلسه دادگاه بدون حضور متهم برگزار شد. درابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای متهم درخواست مجازات قانونی کرد.

در ادامه معصومه با تشریح شب حادثه به قضات دادگاه گفت: پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام کرده است امکان قصاص چشم متهم وجود دارد به همین دلیل درخواست قصاص چشم و برای دیگر اعضای بدنم که دچار سوختگی شده اند نیز درخواست دیه دارم.

وکیل متهم نیز اعلام کرد موکلش به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است.

در پایان این جلسه هم خرمشاهی وکیل مدافع معصومه در دفاعیات خود گفت: وکیل متهم برای عدم حضور موکلش هیچ گواهی معتبری ارائه نکرده است. موکل در دادگاه خواسته خود را مطرح کرد. از سوی دیگر با توجه به وقوع این جرم در شهر کوچکی و احتمال از بین رفتن قبح این ماجرا خواهشمند هستیم قرار 50 میلیون تومانی او تشدید شود.

قضات دادگاه سپس ختم دادگاه را صادر کرده و برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

خرمشاهی – وکیل معصومه- پس از این جلسه دادگاه به خبرنگار مهر گفت : با توجه به نظریه پزشکی مبنی بر امکان قصاص چشم متهم به نظر می رسد قضات دادگاه طی هفته آینده حکم پرونده را صادر کنند.