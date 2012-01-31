به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در جلسه صبح روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان این که بحث مدیریت یکپارچه در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود گفت: این قانون امکان خوبی برای شوراها ایجاد کرده و خواهش من این است که این مدیریت یکپارچه به صورت یک لایحه توسط شورا به مجلس ارائه شود تا مصوب شود .

وی افزود: هم اکنون این مدیریت یکپارچه وجود ندارد و قطعا با این روند تا 40 سال آینده هم به جایی نمی رسد و اگر قرار است کاری انجام شود باید به این شکل باشد.

افزایش بودجه شورایاری ها

چمران در پاسخ به این موضوع گفت: این کار انجام شده و 30 جلسه نیز در کمیسیون های دولت برسی شده که در 16 مورد آن به توافق رسیدیم و امیدواریم به به نتیجه نهایی نیز برسد .

دبیر در ادامه با اشاره به ضرورت آموزش شورایاران و نقش آنان گفت: هفته آینده جلسه ستاد برگزار می شود و بودجه برای شوراها در سال 91 به جمع بندی خواهد رسید .

وی افزود: تنخواه ماهی 50 هزار تومان برای شورایارهان مبلغ کمی است که امیدواریم در بحث بودجه افزایش یابد. در ادامه این نشست حسن بیادی نیز گفت :در هر حرکتی که انجام می شود به ویژه در برنامه های چشم انداز باید شورایاری ها مورد توجه قرار گیرند.

شورایاری ها به شورایاری شهرداری تبدیل نشوند

همچنین خسرو دانشجو نیز با بیان این که در گذشته واگذاری بخشی از فعالیتها به شهرداری ها از نگاه مدیریت واحد شهری مطرح شده بود که در ان مقاطع اجرا نشد و اخیرا در برنامه پنجم به صورت کارشناسی مورد بازنگری قرار گرفت و مدیریت واحد شهری تغییر نگاه به مدیریت یکپارچه شهری یافت،گف: در این بحث ، موضوع واگذاری مدیریت های شهر به یک مدیر مطرح نیست و هرکس باید وظیفه خود را انجام دهد ، اما برنامه ها در یک مجموعه با هم هماهنگ می شود که ظرفیت شورا و شورایاری ها د راین راستا مهم است و امیدواریم این موضوع به انتظاری که از آن داریم برسد .

افزایش بودجه شوراها آنها را از خطر در امان می دارد

وی افزود: شورایاری ها بازوهای کمکی شورای شهر هستند و نیازهای جدی دارند اما این خطر احساس می شود که شورایاری شهرداریها شوند، باید کاری کنیم که شورایاری شورا بمانند و برای این کار باید در بودجه سال آینده نسبت به افزایش بودجه آنان اقدام شود.

هشدار چمران به شورایاری ها

در ادامه رئیس شورای شهر در این ارتباط گفت: شورایاری ها باید بدون تاثیر از هیچ فشار سیاسی و اجرایی به طور مستقل به کار خود بپردازند و قطعا اگر این گونه نباشند مورد حمایت شورا قرار نخواهند گرفت.

شهروندان به نمایندگانی رای دهند که به شورا ها اعتقاد داشته باشند

حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران نیز با انتقاد از عدم انتشار گزارشات شورایاری ها در روزنامه همشهری گفت: باید مشکلات شهروندان در روزنامه ای که مختص آنهاست آورده شود.

وی خواستار توجه به مدیریت واحد شهری در مجلس آینده شد و گفت: شهروندان به نمایندگانی رای دهند که به شورا و شورایاران اعتقاد داشته باشند.

بیادی گفت: اعضای شورا باید از شورایاری ها انتخاب شوند اما متاسفانه قانون شوراها از وسط شروع شده و اعضای شورا پیش از این هیچ کدام در شورایاری های محلات نبودند.