آشنایی مردم با دستاوردهای انقلاب در دهه فجر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش علمی نظم و امنیت فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های پلیس در دهه فجر سال جاری، گفت: نیروی انتظامی به صورت گسترده برنامه های مختلفی را در ایام دهه فجر ارائه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد از نیروهای پلیس موجود در کشور ایام انقلاب را ندیده اند یادآور شد: بدنه نیروی انتظامی کشور جوان است و اکثر آنها از انقلاب خاطره ای ندارد که در این راستا به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که این جوانان نیز از دستاورد های انقلاب اطلاع کافی پیدا کنند.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: دستاورد های اجتماعی، فرهنگی و .... انقلاب اسلامی باید برای مردم و جوانان بازگو و نمایان شود که در این خصوص برنامه ریزی های جامع و کامل انجام شده است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه نیروی انتظامی امنیت کامل برنامه های دهه فجر را تامین خواهد کرد افزود: تلاش برای تامین امنیت کامل در راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری مراسمات مختلف انجام می شود و پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

وی در خصوص برنامه های داخلی نیروی انتظامی در ایام دهه فجر نیز گفت: در این ایام برنامه های مختلفی از جمله برگزاری جشنهای این دهه و بزرگداشت های پیروزی انقلاب برای خانواده های کارکنان نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.