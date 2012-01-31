به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی در نشست خبری پیش از ظهر امروز با اشاره به جزئیات چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری، افزود: یکی از بخشهای این جشنواره بخش داوری است که در این بخش اختراعات بر اساس شاخص هایی چون علمی بودن، تکراری نبودن و دارا بودن قابلیت تجاری شدن داوری شدند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه در این بخش 255 مخترع با 214 اختراع حضور می یابند، اظهار داشت: داوری این اختراعات به صورت حضوری توسط 4 داور ارزیابی می شود.



وی تجاری سازی را دومین بخش این جشنواره نام برد و ادامه داد: در این بخش 310 مخترع با 275 طرح که در بنیاد داوری و از حمایتهای سطح 3 بنیاد برخوردار شدند، پذیرش شدند.



الستی با اشاره به بخش بین الملل این جشنواره خاطر نشان کرد: در این بخش 33 مخترع از 18 کشور خارجی چون نپال، هند، سریلانکا، مالزی، ایتالیا، پاکستان، رومانی، مصر، ویزوئلا، عراق، میانمار وو بلاروس پذیرش شدند.



وی بخش تجاری سازی را از دیگر بخشهای این جشنواره نام برد و اضافه کرد: در بخش دالان تسهیل کنندگان که از دیگر بخشهای این جشنواره است، 15 موسسه مشاوره ای حضور دارند و مشاوره های فنی و حقوقی به مخترعان ارائه می دهند.



معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از عرضه هزار و 500 اولویت و نیازهای تحقیقاتی دستگاه ها و نهادهای دولتی در بخش بازار تقاضای این جشنواره خبر داد و گفت: در این بخش دستگاه های دولتی نیازها و اولویتهای تحقیقاتی خود را ارائه می دهند.



الستی با بیان اینکه در سال گذشته استقبال خوبی از این بخش نشده است، افزود: به منظور مشارکت بیشتر دستگاه های دولتی در این بخش همکاریهایی با دفاتر استانی نخبگان صورت گرفت و در چهارمین دور شاهد حضور گسترده تر دستگاه ها در این بخش خواهیم بود.



شناسایی 7 هزار سرمایه گذار

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از شناسایی 7 هزار سرمایه گذار خبر داد و خاطر نشان کرد: در چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری 7 هزار شرکت خصوصی، صاحبان سرمایه و سرمایه گذار به این جشنواره دعوت شدند و با ایجاد کمیته CIP بستری را برای مذاکره میان سرمایه گذار و صاحبان ایده و اختراعات ایجاد کردیم.



رتبه بندی و شناسنامه دار کردن اختراعات

الستی با اشاره به رتبه بندی اختراعات ارائه شده در سالهای گذشته، اضافه کرد: حدود 500 اختراعی که در سالهای قبل در جشنواره شکوفایی و نوآوری شرکت کرده بودند توسط تیمهای تخصصی ارزیابی و رتبه بندی شدند.



معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه این رتبه بندی به منظور ارائه طرح کسب و کار، جذب سرمایه و تجاری سازی صورت می گیرد، ادامه داد: در این رتبه بندی میزان سرمایه و بازدهی اختراعات ارزیابی می شود.



وی شناسنامه دار کردن اختراعات را از دیگر اقدامات این دوره از جشنواره نام برد و توضیح داد: شناسنامه اختراعات حاضر در جشنواره های سوم و چهارم به صورت مصور و دیجیتالی در روزهای برگزاری جشنواره از 15 تا 18 بهمن ماه توزیع می شود.