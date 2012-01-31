دو پروژه مهم دفاعی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه 12 بهمن سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) و دهه مبارک فجر، با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش، خط تولید انبوه سامانه جعبه سیاه انواع هواپیما و بالگرد و خط اورهال و بهینه‌سازی سامانه پدافند هوایی هوشمند ارتفاع پست در شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع افتتاح شد.

وزیر دفاع در مراسم بهره‌برداری از این خطوط در تشریح طرح‌های افتتاح شده گفت: متخصصین و نخبگان شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع با تلاش، نبوغ، خلاقیت و نوآوری خود موفق شدند گام بلند دیگری در خودکفایی صنایع دفاعی کشور بردارند و با طراحی، ساخت و تولید قطعات و تسترهای سامانه‌های فرماندهی و کنترل آتش پدافند هوایی ارتفاع کم، خط بازسازی و بهینه‌سازی سامانه‌های موجود در کشور را راه‌اندازی کنند.

وحیدی افزود: بهینه‌سازی این سامانه موجب افزایش توان عملیاتی در ارتفاع کم و دفاع نقطه‌ای از مناطق حساس و استراتژیک در مقابل هواپیماهای جنگی، بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین موشک‌های هوا به زمین دشمن خواهد شد.

وی، جستجو و تعقیب همزمان اهداف در ارتفاع پست، استفاده همزمان از جستجوی فعال راداری و غیرفعال اپتیکی، ایجاد امکان فرماندهی و کنترل همزمان انواع سامانه‌های توپخانه‌ای و موشکی، قابلیت جابجایی سریع سامانه‌ها و مقابله جنگ الکترونیک را از ویژگی این سامانه عنوان کرد.

وزیر دفاع درباره سامانه جعبه سیاه "شاهد" نیز اظهار داشت: با کمک این سامانه می‌توان نسبت به ثبت پارامترهای پروازی، تصاویر و صدای کابین خلبان در انواع پرنده‌ها اقدام کرد.

وحیدی با بیان اینکه روش بکارگرفته در این سامانه یک روش نوین و ابتکاری است، گفت: با افتتاح این خط تولید، با توجه به مشخصات و قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن، علاوه بر تأمین نیازمندیهای داخلی، جزو اقلام صادراتی وزارت دفاع خواهد بود.

وزیر دفاع، نامحدود بودن پارامترهای قابل ثبت، امکان تطبیق و سازگاری با هرنوع پرنده، بهره‌گیری از تکنیک نوین پردازش و تفسیر هوشمند صوت و تصویر و مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی مطابق با استانداردهای بین‌المللی را از ویژگی‌های سامانه جعبه سیاه شاهد برشمرد.

وی با بیان اینکه در پیاده‌سازی سنسورها هیچ تداخلی با تجهیزات هواپیما صورت نمی‌گیرد، افزود: این سامانه قابلیت حجم ذخیره‌سازی داده‌پردازی (FDR) برای 2200 ساعت، ذخیره‌سازی صوت کابین خلبان (CVR) برای 40 ساعت از سه کانال صوتی و ذخیره‌سازی تصاویر داخلی کابین از 30 دوربین برای 10 ساعت را دارا است.

وحیدی در ادامه، افتتاح این دو خط تولید مهم را از مصادیق برجسته و بارز ناکارآمدی تحریم‌ها دانست و تاکید کرد: هرچه تحریم‌ها شدت می‌گیرد، انگیزه، اراده و توانمندی متخصصان و فجرآفرینان عرصه صنعت دفاعی برای نیل به خودکفایی محکم‌تر می‌شود.

وزیر دفاع با قدردانی از تلاش متخصصان شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع، تصریح کرد: این دستاوردها در سایه ایمان، دانش، تعهد و ولایت‌مداری مدیران و متخصصان این صنعت پویا و فعال بدست آمده است و ریشه در انقلابی دارد که با خروش ملت ایران به رهبری خمینی کبیر(ره) در بهمن 57 به پیروزی رسید و موجب رهایی و سرافرازی ملت ایران و شکوفا شدن استعدادهای جوانان این مرز و بوم شد.

