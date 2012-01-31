ایران دارای رتبه نخست رشد علمی دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حجازی قبل از ظهر سه شنبه در همایش جریان‌شناسی فرهنگی و سیاسی که با حضور مسئولان حراست دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور در سالن فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، بیان داشت: ایران از لحاظ تولید علم با صعودی چهار پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۰ به رتبه بیستم جهان رسیده است که نشان از رشد تولید علم در یک ساله اخیر دارد.



رسانه ملی نسبت به انعکاس رشد علمی ایران کوتاهی کرده است



وی با انتقاد از رسانه‌ها به دلیل عدم انعکاس گسترده این رشد علمی که در ماه اخیر اعلام شده است، اظهار داشت: اکنون رشد تولید علم ما به جایی رسیده است که می‌توانیم با ترکیه که امکانات علمی و سیاسی بیشتری نسبت به ما دارد برابری کنیم و تنها دوپله با آن‌ها فاصله داشته باشیم.



مسئول حراست وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با تاکید بر اینکه این رتبه را در شرایطی به دست آورده‌ایم که بسیاری از مقالات شایسته ما را در مجلات ISI نمی‌پذیرند، اظهار داشت: با اینکه حدود ۱۴ سال با چشم انداز ۱۴۰۴ فاصله داریم اما اکنون به رتبه بیستم تولید علم رسیده‌ایم که جای امیدواری و خوشحالی بسیاری دارد.



کاهش سه درصدی رشد علمی آمریکا



وی با بیان اینکه آمریکا با وجود داشتن رتبه نخست تولید علم نسبت به سال ۲۰۱۰ سه درصد کاهش تولید علم داشته است، ادامه داد: بعد از ایران که با رشد ۲۰ درصدی رتبه نخست تولید علم را در سال ۲۰۱۱ داشته چین با ۱۵ درصد، کره جنوبی با ۱۰ درصد، انگلستان با ۶ درصد و آمریکا با سه درصد رشد علمی مکان‌های بعدی را کسب کرده‌اند.



حجازی با تأکید بر اینکه این همه رشد و پیشرفت حاصل پایبندی به اصول است، گفت: این رشد نشان می‌دهد که طبق فرمایش مقام معظم رهبری پایبندی به اصول رمز و محور پیشرفت و توسعه کشور است و هرکس فکر می‌کند که پایبندی به ارزش‌های نظام سبب رکود ما شده است، نظریه باطل و عبثی دارد.



خروج نخبگان کاهش یافته است



وی با ابراز خرسندی از کاهش خروج نخبگان از کشور، گفت: شک ندارم که درآینده‌ای نزدیک این خروج‌ها به صفر می‌رسد و معکوس می‌شود.



مسئول حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مغز‌ها را ارتقا رشته‌های کار‌شناسی ارشد، دکترا دانست و افزود: در این میان توجه و سرمایه گذاری در رشته‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند دانشمندان و نخبگان را پایبند و خدمتگزار کشور کند.



تشکیل جهاد دانشگاهی فنی و حرفه‌ای



وی از تشکیل جهاد دانشگاهی فنی و حرفه‌ای برای رشد علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: کسب رتبه نخست دانشگاه فنی و حرفه‌ای در حوزه پژوهشی درنمایشگاه هفته پژوهش و فناوری کشور، گام مهم این دانشگاه به سمت نهادینه سازی علم پژوهش و فناوری در رشته‌های فنی و حرفه‌ای است.



حجازی در ادامه به آسیب‌شناسی تهدیدهای کلان کشور پرداخت و بیان داشت: دشمن برنامه ریزی مفصلی را برای امنیتی کردن و ایجاد التهاب در حوزه علم و فناوری کشور در دستور کار خود قرار داده است.



وی با تاکید براینکه دشمن از رشد علمی کشور هراس دارد، گفت: دشمن با سرویس‌های اطلاعاتی خود جنگ نرم و خطرناکی را برای از بین بردن فرایند علم و اندیشه اسلامی آغاز کرده است.



الگوی حراستی دانشگاه فنی و حرفه‌ای به سایر دانشگاه‌ها تعمیم می‌یابد



رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از تشکیل دوازده کارگروه علمی و محتوایی حراست دانشگاه فنی و حرفه‌ای استقبال کرد و گفت: این فرایند ارزش و اعتبار حراست دانشگاه‌ها و جایگاه علمی و محتوایی آن‌ها را ارتقا می‌بخشد و وزارت علوم نیز برای تعمیم این الگوی ارزشی به دانشگاه‌های دیگر تلاش خواهد کرد.



وی وظایف حراست‌های دانشگاه‌ها را در آستانه انتخابات مجلس بسیار حساس و مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید این بخش مهم با تحلیل درست و به موقع خواسته‌های صنفی و سیاسی دانشجویان، آن‌ها را از انحراف‌های احتمالی دور کند.



حجازی با تاکید براینکه دشمن سخت در تلاش است با ایجاد نا‌امنی اجتماعی و فرهنگی در جامعه بویژه در دانشگاه‌ها جنگ روانی ایجاد کنند، افزود: دشمن می‌خواهد با ایجاد شکاف در بدنه اجتماعی التهاب رسانه‌ای و روانی میان قشرهای مختلف جامعه بویژه میان فرهیختگان و مردم ایجاد کند.



ترور دانشمندان نشانه ضعف دشمن است



وی از تشکیل یک جبهه واحد سیاسی – فرهنگی در برابر ملت ایران خبر داد و اظهار داشت: اگر دشمن به ترور دانشمندان ما دست می‌زند، نشان از ضعف و استیصال مفرط آنهاست.



رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هدف از ترور‌ها را ایجاد رعب و وحشت در میان نخبگان کشور ارزیابی کرد و بیان داشت: دشمن از روی ذلت و زبونی دست به ترور شهید احمدی روشن زد اما با این اقدام خون تازه‌ای در میان نخبگان کشور جریان یافت و باعث رعب و وحشت در میان دشمنان اسلام شد.



وی از نقشه دشمن برای ایجاد علم زدایی و دین گریزی در محیط‌های علمی کشور خبر داد و گفت: استکبار جهانی یکی از راه‌های تخریب ارزش‌های اسلامی را فتنه انگیزی در عرصه‌های دانشگاهی می‌داند و برای این کار برنامه مفصلی را دنبال می‌کند.



غفلت از فرمایش رهبری در خصوص ناتوی فرهنگی



حجازی از هوش سرشار و نکته سنجی مقام معظم رهبری در مقابله با ناتوی فرهنگی در کشور تجلیل کرد و گفت: حدود ۲۰ سال پیش ایشان از وجود توطئه فرهنگی استکبار جهانی علیه ایران اسلامی خبر دادند، اما متأسفانه آنچنان که باید به این توصیه هوشمندانه توجه نشد که البته آسیب‌های آن اکنون دامن ما را گرفته است.



وی از حراست‌های دانشگاه‌ها خواست نسبت به سالم و امن سازی محیط‌های تحت امر خود هوشیار باشند و افزود: اگر یک مجموعه حراستی باهوش و تحلیل گر باشد و نسبت به استاد و دانشجو دلسوزی کند می‌تواند شرایط خوب و امنی را برای دانشگاه ایجاد کند.



تبدیل علم به ثروت تنها راه مبارزه با تحریم هاست



مسئول حراست وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، تلاش دشمن برای مصادره بیداری اسلامی را امری مذبوحانه خواند و گفت: دشمن به مرحله سردرگمی و استیصال رسیده است و نمی‌داند چگونه با اسلام خواهان منطقه برخورد کند که بازخورد آن میان دیگر مسلمانان و حتی میان آزاد اندیشان اروپا و آمریکا شیوع پیدا نکند.



حجازی تحریم‌های استکبار را بر اراده ملت بی‌اثر ارزیابی کرد و گفت: تنها راه مبارزه و بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی دشمن تبدیل علم به ثروت است که در این زمینه وظیفه دانشگاه فنی و حرفه‌ای بیش از دیگران است.

