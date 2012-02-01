مشکل کشور نقدینگی است/ آثار اقدامات اخیر اقتصادی دولت موقتی است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره مشکل موجود در بازار ارز و طلا گفت: اقدامات دولت در جهت رفع این مشکل باید جدای از بحث های رسانه ای آن ادامه پیدا کرده و تکمیل شود تا مشکلات اقتصادی کشور رفع گردد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اقدامات کنونی دولت در کنترل بازار حالت تسکینی موقت دارد و دولت باید در اجرای برنامه هایی در راستای جذب نقدینگی سرگردان در طرح های عمرانی و تولیدی تلاش کند تا نرخ بیکاری کاهش یابد.

عضو کمیسیون اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: با اتخاذ سیاست های جدید نقدینگی جریان پیدا کرده و به بانک ها باز می گردد تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی تاکید کرد: باید دولت با عواملی که در صدد ایجاد اختلال در بازار سکه و ارز با سفته بازی های خود هستند برخورد شدید کند.

قادری در رابطه با اقدامات جدید دولت در افزایش نرخ سود تسهیلات بانک ها گفت: دولت اعلام کرده کف سود سپرده ها 21 درصد است اما به این پرسش که آیا در سقف این سودها نیز محدودیتی نیز وجود دارد یا خیر پاسخی نداده است.

وی افزود: دولت باید برای سقف و کف سود وام ها درصد مشخصی را در نظر بگیرد تا وضعیت افسارگسیخته گذشته که برخی بانک ها از مردم 36 درصد سود می گرفتند تکرار نشود.

عضو کمیسیون اصل 44 قانون اساسی افزود: همچنین دولت باید هر چه سریعتر اوراق مشارکت در حوزه های نفت و گاز مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس را انتشار دهد تا نقدینگی مردم در این راستا سرمایه گذاری شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دولت پس از نوسانات شدید بازار سکه و ارز مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده های بانکی را ابلاغ کرد. این اقدام بازار سکه و ارز را آرام کرد اما همچنان قیمت در این بازار بسیار بالاست لذا نمایندگان مجلس خواهان تکمیل اقدامات دولت در کنترل بازار سکه و ارز هستند.