  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

ابتکار:

تنزل 36 پله ای ایران در محیط زیست جای نگرانی دارد

تنزل 36 پله ای ایران در محیط زیست جای نگرانی دارد

دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به نقش شورایاریها در حفاظت از محیط زیست گفت: تنزل 36 پله‌ای ایران در خصوص عملکرد محیط زیستی کشور نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار درجلسه صبح روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان این که هم اکنون که شاهد تاثیر شورایاری ها هستیم باید قدر آن را بدانیم و از آن حمایت کنیم گفت: ظرفیتی که در زمینه شورایاری ها در تهران وجود دارد برای همه شهرهای کشور قابل الگو برداری است و ظرفیت قانون اساسی و قانون شوراها ایجاب می کند که این موضوع را دنبال کنیم .

وی با تاکید بر ارتقای آگاهی شورایاران به ویژه در بحث های تخصصی اظهار کرد: با توجه به گزارش های جهانی منتشر شده وضعیت عملکرد محیط زیستی کشور 36 پله تنزل یافته است که این نگران کننده است و در موضوعات مدیریتی این چنینی نیازمند همکاری های مردمی ، شورایاری ها ، تشکل های غیر دولتی هستیم که هرچند وجود دارد اما کافی نیست و در شرایطی که برخی به شورایاران و حتی شوراها بی ارزش نگاه می کنند باید قدر این فرصت را بدانیم .
 

کد مطلب 1521884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه