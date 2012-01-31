تنزل 36 پله ای ایران در محیط زیست جای نگرانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار درجلسه صبح روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان این که هم اکنون که شاهد تاثیر شورایاری ها هستیم باید قدر آن را بدانیم و از آن حمایت کنیم گفت: ظرفیتی که در زمینه شورایاری ها در تهران وجود دارد برای همه شهرهای کشور قابل الگو برداری است و ظرفیت قانون اساسی و قانون شوراها ایجاب می کند که این موضوع را دنبال کنیم .

وی با تاکید بر ارتقای آگاهی شورایاران به ویژه در بحث های تخصصی اظهار کرد: با توجه به گزارش های جهانی منتشر شده وضعیت عملکرد محیط زیستی کشور 36 پله تنزل یافته است که این نگران کننده است و در موضوعات مدیریتی این چنینی نیازمند همکاری های مردمی ، شورایاری ها ، تشکل های غیر دولتی هستیم که هرچند وجود دارد اما کافی نیست و در شرایطی که برخی به شورایاران و حتی شوراها بی ارزش نگاه می کنند باید قدر این فرصت را بدانیم .

