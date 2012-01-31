32 مدرسه در زهک هوشمند سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمد قاسمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش زهک اظهار داشت: 130 راهکار آموزشی در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مطرح شده و طرح 3ـ3ـ6 نیز از سال آینده در استان اجرا می شود.
وی گفت: در راستای این طرح مقطع تحصیلی راهنمایی حذف و دانش آموزان دو دوره آموزشی شش کلاسه را طی خواهند کرد و از معلمان دوره راهنمایی نیز در مقطع دبیرستان استفاده می شود.
وی در همایش مدیران مدارس این شهرستان نیز که در کانون اقبال لاهوری برگزار شد، افزود: طرح ارزیابی مدیران مدارس از سال آینده آغاز خواهد شد و تمامی مدیران مدارس ارزیابی و براساس عملکرد آن ها در مقاطع و مدارس از آن ها استفاده خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان به طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم اشاره کرد و بیان داشت: 50 هزار نفر در استان در این طرح ثبت نام کرده اند که یک هزار نفر از شهرستان زهک هستند.
پروژه سالن بزرگ اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش زهک نیز با زیربنای 120 متر مربع و اعتبار 320 میلیون ریال با حضور مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
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