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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

محمد قاسمی:

32 مدرسه در زهک هوشمند سازی شد

32 مدرسه در زهک هوشمند سازی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: از شش هزار مدرسه استان تاکنون یک‌ هزار مدرسه هوشمند سازی شده اند که از این تعداد 32 مدرسه در شهرستان زهک مستقر است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمد قاسمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش زهک اظهار داشت: 130 راهکار آموزشی در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مطرح شده و طرح 3ـ3ـ6 نیز از سال آینده در استان اجرا می‌ شود.

وی گفت: در راستای این طرح مقطع تحصیلی راهنمایی حذف و دانش ‌آموزان دو دوره آموزشی شش کلاسه را طی خواهند کرد و از معلمان دوره راهنمایی نیز در مقطع دبیرستان استفاده می شود.

وی در همایش مدیران مدارس این شهرستان نیز که در کانون اقبال لاهوری برگزار شد، افزود: طرح ارزیابی مدیران مدارس از سال آینده آغاز خواهد شد و تمامی مدیران مدارس ارزیابی و براساس عملکرد آن‌ ها در مقاطع و مدارس از آن‌ ها استفاده خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان به طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم اشاره کرد و بیان داشت: 50 هزار نفر در استان در این طرح ثبت نام کرده اند که یک‌ هزار نفر از شهرستان زهک هستند.

پروژه سالن بزرگ اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش زهک نیز با زیر‌بنای 120 متر مربع و اعتبار 320 میلیون ریال با حضور مدیر کل آموزش و پرورش سیستان ‌و بلوچستان افتتاح و به بهره‌ برداری رسید.

کد مطلب 1521885

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