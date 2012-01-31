اعزام اکیپ بهداشتی درمانی به روستای اعلاء سمنان

به گزارش خبرنگار مهر: محمد تقی شجری سه شنبه در جمع خبرنگاران خدمتگذاری هر چه بیشتر به محرومان و محرومیت زدایی را یکی از اهداف سپاه پاسداران عنوان کرد و افزود: این اعزام به همت بسیج جامعه پزشکی استان سمنان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه 144 بیمار در این اعزام ویزیت شدند، افزود: در این طرح، تیمی از پزشکان بسیجی متشکل از پزشک عمومی، مشاور پزشکی و پرستار حضور داشتند.

مسئول جامعه پزشکی استان سمنان بیان داشت: از مجموع 144 بیمار، 47 بیمار به عنوان افرادی که دچار بیماری مزمن هستند شناسایی و به مراکز تخصصی از قبیل آزمایش های مختلف، عکس های رادیو گرافی و شش مورد را نیز برای جراحی معرفی کردند.

شجری یادآور شد: در این برنامه 58 نسخه با داروی رایگان برای اهالی تجویز شده است.

وی افزود: همچنین در بخش آموزش بهداشتی که برای اهالی برگزار شد 57 نفر و در بخش آموزش های فرهنگی 52 نفر دیگر تحت آموزش های لازم قرار گرفتند.