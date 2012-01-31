سایپا در دیدار های خارج از خانه متفاوت ظاهر می شود

مجید غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط سایپا به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از تساوی مقابل نفت تمرینات را از سر گرفتیم در این هفته بازی حساسی را باید مقابل مس برگزار کنیم این تیم در چند هفته اخیر روند رو به روشدی داشته و با توجه به شرایط جدول برای سه امتیاز مقابل ما صف آرایی خواهند کرد .

وی ادامه داد: در نیم فصل دوم تیم ما نتایج خوبی به دست آورده و در دیدارهای خارج از خانه متفاوت ظاهر شده ایم امیدوارم که بتوانیم در کرمان هم پیروز شویم تا چند پله ای در جدول صعود داشته باشیم.

غلام نژاد در خصوص تساوی مقابل نفت اظهار داشت: در دیدار مقابل نفت تهران بازی خوبی را به نمایش نگذاشتیم ما می توانستیم این تیم را شکست دهیم ولی شرایط بد زمین اجازه نداد تا برنامه کادر فنی را اجرا کنیم ولی در مجموع کسب یک امتیاز در مقبل تیم خوب نفت نتیجه بدی نبود.

وی در پایان یاداور شد: فشردگی بازی های لیگ اجازه نمی دهد تیم ما با امادگی بالا به مصاف حریفان برود ولی باید تلاش خود را بیشتر کنیم نا به صدر جدول نزدیک شویم.