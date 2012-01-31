مشکل آموزشیاران و حق التدریسان سراسر کشور حل شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال ملی نادر قاضی ‌پور نماینده ارومیه از وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت مامور شدن کارمندان این وزارتخانه به وزارتخانه‌های دیگر مطرح شد.

حمیدرضا حاجی‌ بابایی وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: بر اساس قانون و مقررات، آموزش و پرورش باید با درخواست انتقال کارمندان وزارتخانه برای پست مدیرکلی، فرمانداری، بخشداری و شهرداری موافقت کند و کارمند هم می‌تواند برای انتقال به وزارتخانه‌ای دیگر به مدت یک سال درخواست دهد.

وی افزود: از 920 هزار معلم آموزش و پرورش، تنها 1600 نفر مامور به سایر وزارتخانه‌ها هستند که درصد بسیار کمی است. اگرچه در صورتی که قانونی وجود داشته باشد که ما هیچ ‌کسی را به وزارتخانه‌های دیگر مامور نکنیم شاید این به نفع وزارت آموزش و پرورش باشد، اما آن‌چه تا کنون در این وزارتخانه انجام گرفته عینا بر اساس قانون و با موافقت شخص مامور بوده است.

وزیر آموزش و پرورش درخصوص وضعیت آموزشیاران نهضت سواد آموزی و معلمان حق ‌التدریس نیز گفت: امروز در آموزش و پرورش در رابطه با این افراد مشکلی وجود ندارد و در سراسر کشور یک نمونه هم نیست که این افراد حق‌ شان ضایع شده باشد بلکه اینها طومار می‌نویسند و از ما و شما تشکر می‌کنند. این حرف‌ها هم مربوط به 2 سال و نیم پیش است. اگر شما الان یک آموزشیار و حق‌التدریس پیدا کردید که بر اساس قانون تعیین تکلیف نشده باشد، من یک ساعته مشکل آن فرد را حل می‌کنم.

حاجی‌بابایی با اشاره به جذب 8 هزار معلم در دو سال گذشته در استان آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: اگر قانون مصوب مجلس را پیش رویتان بگذارید مشاهده می کنید که ما یک سر سوزن هم از تکالیف‌ خودکوتاهی نکرده ‌ایم و اگر اینطور بوده، نسبت به آن پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: زمانی بحث آموزش و پرورش این بود که حق ‌التدریسی‌ها، آموزشیاران و نهضتی‌ها مشکلاتی داشتند و جلوی مجلس جمع می ‌شدند اما امروز این سخنان مخاطبی ندارد و مطالبه‌ معلمین، تحول بنیادین و آموزش قرآنی است چرا که حق‌التدریسی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها همه تعیین تکلیف شدند و بر اساس نمره‌ای که در آزمون آموزش و پرورش کسب کردند وضعیت ‌شان مشخص شده است.

حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به سابقه‌ نمایندگی خود در مجلس گفت: من هنوز خود را همکار شما می ‌دانم و یک سر سوزن از شما جدا نیستم، اما آنچه از دستم برمی ‌آید برای عزت معلم و مدرسه انجام می ‌دهم، مگر اینکه کاری از دست من برنیاید.

نادر قاضی‌پور نماینده‌ ارومیه نیز در توضیح سئوال خود از وزیر آموزش و پرورش، گفت: سئوال ما این است که چرا با وجود این‌که با کمبود شدید معلم در وزارت آموزش و پرورش مواجه هستید، به ادارات دیگر مامور می‌فرستید؟ در حالی که شما تنها می ‌توانید برای پست شهردار، مامور بفرستید. در حالی که انتقال کارمندان وزارت آموزش و پرورش به وزارتخانه‌های دیگر در سایر سمت‌ها نیز انجام می ‌شود.

نماینده‌ مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه تعداد زیادی از مدارس روستایی در مناطق محروم به بهانه‌ کمبود معلم تعطیل شده یادآور شد: اگر واقعا نیاز به معلم ندارید و کارمندان مازاد خود را به جاهای دیگر می ‌فرستید علت استفاده‌ شما از بازنشستگان چیست؟ چرا به جای آنها از سرباز معلم، جوانان تحصیل ‌کرده و معلمان تربیت معلم که بلاتکلیف مانده‌اند استفاده نمی‌ کنید؟ بلکه جوانان را به عنوان معلم شرکتی جذب کرده‌ اید بعد آنها را از وزارتخانه اخراج کردید؟ چرا معلمان نهضتی که سالیان سال در مناطق محروم و مرزی کلاس تشکیل دادند را تعیین تکلیف نکردید؟

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش جزو زیرساخت‌های نظام است و نیاز به معلمان با تجربه دارد، ادامه داد: آیا آماری که درباره‌ انتقال کارمندان خود به وزارتخانه‌های دیگر بیان کردید درست و منطقی است؟ آیا از نیروها به صورت بهینه و مطلوب استفاده کرده‌اید؟ در این صورت چرا تکلیف حقوق، سنوات و سوابق معلمان حق‌التدریسی و نهضتی مشخص نیست و آنها بعد از سال‌ها تدریس کمترین حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند.

قاضی‌پور دربخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج‌شنبه، تصریح کرد: با این کار، دانش ‌آموزان یک روز در هفته از درس محروم شدند. البته می ‌گویند این روز، روز خانواده است. شاید برای برخی پنج‌شنبه روز خانواده باشد اما در روستاها و مناطق مرزی روز خانواده‌ ای وجود ندارد.

نماینده‌ ارومیه در مجلس با بیان اینکه معلمان مامور شده از آموزش و پرورش به ادارات دیگر بعد از شش ماه باید به محل خدمت برگردند، گفت: چرا معلمان زحمتکشی که با پول مردم دوره دیده ‌اند در بخش آموزش استفاده نمی ‌شوند؟ این در حالی است که شما باید کارمندان خوب و نیروهای متعهد را از ادارات دیگر به وزارت آموزش و پرورش بیاورید. اگر وزارت کشور بعد از 30 سال نتوانسته نیرو برای پست ‌های مدیریتی خود تربیت کند بهتر است منحل شود.

قاضی ‌پور در پایان این پرسش و پاسخ گفت: من شخصا از پاسخ‌ های وزیر قانع نشدم اما به احترام اینکه ایشان قول دادند دستورات مجلس را با همکاری نمایندگان و هیئت ‌رئیسه اجرا کنند نیازی به رای ‌گیری برای این سئوال نمی ‌بینم.