نمایشگاه بزرگ کتاب در رامهرمز برگزار می شود

عبدالکریم سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نمایشگاه شش هزار و 500 عنوان کتاب در زمینه های علمی،ورزشی، هنری، پژوهشی، رمان، تاریخی و....در معرض دید عموم و علاقمندان قرار می گیرد تا یکی از چند برنامه ای باشد که همشهریان در دهه فجر از آن استفاده می کنند.

وی افزود: این نمایشگاه با 15درصد تخفیف در روز چهارشنبه 12 بهمن ماه افتتاح می شود.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز به برنامه های ایام دهه فجر که اجرای کنسرت موسیقی، نمایش طنز و نمایشگاه آثار هنرمندان تجسمی در سطح شهرستان است نیز اشاره کرد.



سالمی همچنین با بیان اینکه 18 اسفندماه سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است از مدیران و رابطین کانونها خواست تا برای این تاریخ نیز برنامه ریزی خوب و در خور شانی تدارک ببینند.



وی در پایان به راهپیمایی بزرگ 22 بهمن ماه اشاره کرد و از مدیران کانونها درخواست کرد تا به همراه اعضای کانونها در این حرکت عظیم انقلابی شرکت کنند.



