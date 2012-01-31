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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

با 6500 عنوان/

نمایشگاه بزرگ کتاب در رامهرمز برگزار می شود

نمایشگاه بزرگ کتاب در رامهرمز برگزار می شود

رامهرمز - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رامهرمز گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با شش هزار و 500 عنوان در سالن شهید ویسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز، برگزار می شود.

عبدالکریم سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نمایشگاه شش هزار و 500 عنوان کتاب در زمینه های علمی،ورزشی، هنری، پژوهشی، رمان، تاریخی و....در معرض دید عموم و علاقمندان قرار می گیرد تا یکی از چند برنامه ای باشد که همشهریان در دهه فجر از آن استفاده می کنند.

وی افزود: این نمایشگاه با 15درصد تخفیف در روز چهارشنبه 12 بهمن ماه افتتاح می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز به برنامه های ایام دهه فجر که اجرای کنسرت موسیقی، نمایش طنز و نمایشگاه آثار هنرمندان تجسمی در سطح شهرستان است نیز اشاره کرد.

سالمی همچنین با بیان اینکه 18 اسفندماه سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است از مدیران و رابطین کانونها خواست تا برای این تاریخ نیز برنامه ریزی خوب و در خور شانی تدارک ببینند.

وی در پایان به راهپیمایی بزرگ 22 بهمن ماه اشاره کرد و از مدیران کانونها درخواست کرد تا به همراه اعضای کانونها در این حرکت عظیم انقلابی شرکت کنند.
 
 
کد مطلب 1521893

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