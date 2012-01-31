مهرجویی برای "نارنجی پوش" بازی کرد

رضا درمیشیان مجری طرح این فیلم بهخبرنگار مهر گفت: ساخت تیتراژ "نارنجی پوش" توسط وحیده محمدی فر انجام شده و داریوش مهرجویی در تصویر این تیتراژ در کنار دریا مشغول جارو زدن است.

وی افزود: ساخت موسیقی این فیلم توسط کریستف رضاعی بر اساس ملودی فریبرز لاچینی به اتمام رسیده است. با برنامه ریزی های انجام شده 12 بهمن ماه تحویل دفتر جشنواره می شود.

نارنجی پوش" نوشته مشترک مهرجویی و وحیده محمدی‌فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی‌فر داستان حامد آبان؛ عکاس حرفه‌ای مجلات و روزنامه‌ها است که با خواندن کتابی چنان تحت‌تاثیر پالایش محیط زیست و مبارزه با آشغال زایی می‌شود که با لباس نارنجی مخصوص رفتگران به شهرداری می‌پیوندد و با عنوان نارنجی‌پوش لیسانسه به شهرت می‌رسد اما اعتبار و محبوبیت حامد زندگی خصوصی و خانوادگی او را با سیلی از فراز و نشیب‌های عاطفی تند و ناگهانی به سمت و سویی دیگر می‌برد.

نقش اصلی این فیلم یعنی عکاس را حامد بهداد در نخستین همکاری خود با مهرجویی بازی می‌کند. لیلا حاتمی، طناز طباطبایی، فردوس کاویانی، همایون ارشادی، اردشیر رستمی، امید روحانی، محمدجوادجعفرپور، مهیار پورحسابی، کامشاد کوشان، علی عابدینی، کیانوش گرامی، سیمون سیمونیان، علی اصغر طبسی، فرهنگ سروری، اکبر محمدی‌فر، پروین میکده، امیر سیدی ، فرامرز روشنایی، شاهین جعفری، علیرضا حائری، امید علیمردانی، محمدرضا جعفرپور و میترا حجار بازیگران "نارنجی پوش" هستند.

داریوش مهرجویی سال گذشته فیلم سینمایی "آسمان محبوب" را در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر داشت که هنوز فرصت اکران عمومی پیدا نکرده است.