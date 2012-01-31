بازدید رایگان از موزه های تاریخی کرمانشاه/ افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر٬ شهلا جواهری گفت: از روز 12 بهمن ماه به مدت 10 روز بازدید از همه موزه ها و محوطه های تاریخی فرهنگی استان کرمانشاه رایگان است.



بر اساس این گزارش، استان کرمانشاه دارای 18 موزه مختلف در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه گردشگری استان در دهه فجر

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه گردشگری استان در دهه فجر خبر داد.

صادق کرمی گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در ایام دهه فجر در مکان موزه صنایع دستی کرمانشاه و برگزاری جشنواره بزرگ ماهیگیری در سراب بیستون از جمله برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر است.



وی افزود: افتتاح و بهره برداری از مجتمع گردشگری توریستی ورزشی زرین شهرستان هرسین، بهره برداری از فاز سوم احیاء و بازسازی بازار توپخانه، بهره برداری از مجموعه فرهنگی اقامتی کاروانسرای بیستون، افتتاح بخشی از کمپینگ غربی طاق بستان، اجرای فاز دوم سراب هولی پاوه و بهره برداری از کمپینگ گردشگری روستای ژالکه از جمله پروژه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ایام دهه فجر است.



کرمی در پایان تصریح کرد: همچنین کلنگ زنی احداث هتل در منطقه نمونه گردشگری کندوله، محوطه سازی سد سلیمانشاه سنقر، محوطه سازی غار قوری قلعه، اجرای تاسیسات گردشگری در منطقه نمونه گردشگری ویس القرنی، ایجاد زیرساخت های گردشگری در سراب پیران از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام الله دهه مبارکه فجر پیروزی انقلاب اسلامی است.