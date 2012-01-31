40 میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه بخش کشاورزی می تواند از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در قالب ریالی استفاده کند، اظهار داشت: در این راستا 16 میلیارد و 800 میلیارد تومان از محل این صندوق برای بخش کشاورزی استان تصویب شده که تاکنون چهار میلیارد و 200 میلیون تومان به این سازمان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: این اعتبار در قالب پروژه های آب و خاک، صنایع کشاورزی، تولدیات گیاهی، تولیدات دامی، شیلات و تعاون روستایی به استان تخصیص یافته است.

اختصاص 39 میلیارد تومان اعتبار تملک به جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از رشد اعتبارات تملک این مجموعه در سال جاری خبر داد و گفت: امسال در این راستا 39 میلیارد و 700 میلیون تومان ابلاغ شده که این رقم به منظور اجرای 385 پروژه جهاد کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به اختصاص 9 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات در قالب هدفمندی یارانه ها به صورت قرض الحسنه در سال جاری، عنوان کرد: این اعتبار در سرفصل های مختلفی در استان هزینه خواهد شد.

هادربادی اضافه کرد: از این مبلغ تاکنون سه میلیارد و 900 میلیون تومان در قالب 654 فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه از این میزان تسهیلات ابلاغی در قالب هدفمندی یارانه ها بالغ بر 14 میلیارد تومان باقی مانده ودر بانک تشکیل پرونده شده که امیدواریم تا پایان بهمن ماه جاری تعیین تکلیف شده و به مرحله هزینه برسد.

هادربادی تسهیلات بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری ها، بهینه سازی مصرف سوخت در گاوداری ها، تامین طلیسه برای افزایش بهره وری یا میزان شیر تولیدی، بهینه سازی مصرف سوخت دام سبک، بهینه سازی موتور پمپ های چاه های کشاورزی و تسهیلات خرید سوخت را از جمله رفصل های هزینه کرد تسهیلات هدفمندی یارانه ها برشمرد.

اجرای 59 پروژه کشاورزی در قالب بنگاه های اقتصادی

وی در خصوص فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده در استان، تصریح کرد: در این راستا 59 پروژه کشاورزی با اشتغالزایی 124 نفر و با اعتبار دو میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در بحث سرمایه در گردش گندم و جو نیز 11 میلیارد تومان به استان اختصاص یافته و بهره برداران این حوزه به بانک های عامل معرفی شده اند.