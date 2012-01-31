یک تن برنج قاچاق در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد زمان ابطحی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز شهرستان بیرجند اظهارداشت: هر کشور با توجه به اقلیم های خاص جغرافیای، فرهنگی، مذهبی وسیاسی که دارد با پدیده قاچاق کالا مواجه است.

وی افزود: وجود تبلیغات گسترده، بیکاری جوانان در مناطق مرزی، گرایش به تجملات وفرهنگ مصرف گرایی، پایین بودن سطح فرهنگ و مقایسه غلط سطح زندگی خانوارها از مهم ترین دلایل رونق پدیده قاچاق کالا در کشور است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان بیرجند با بیان این که تغییر الگوی مصرفی خانوارها و معضلات فرهنگی وهویتی از پیامدهای مستقیم پدیده قاچاق کالا در کشور محسوب می شود، ادامه داد: قاچاق محصولات فرهنگی تنها یک معضل اجتماعی و اقتصادی نیست بلکه کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی را نیز به دنبال دارد.

وی یادآورشد: اطلاع رسانی در زمینه قاچاق کالا تاثیر مستقیمی بر کاهش قاچاق کالاهای مصرفی دارد.

مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور امنیتی و انتظامی نیزدراین جلسه اظهارداشت: میزان جرایم قاچاق کالای خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان های کشور پایین بوده و باید اطلاع رسانی دقیقی در خصوص طرح شبنم و کد گذاری کالاهای ایرانی صورت گیرد.

محمد قلندری افزود: پدیده قاچاق کالا بخشی از جنگ نرم ابرقدرتها برای آسیب رساندن به اقتصاد کشور است و از لحاظ امنیتی نیز برای کشور مشکل ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: نظارت و اطلاع رسانی دقیق در جامعه دو محور اساسی مبارزه با قاچاق کالا هستند.

قلندری یادآورشد: مبارزه با پدیده قاچاق کالا نیازمند همکاری و هماهنگی همه جانبه ارگان های مختلف است.

نماینده نیروی انتظامی در کمیسیون قاچاق کالا شهرستان بیرجند نیز از کشف 140لیتر سوخت و437 راس دام قاچاق در 10 ماهه نخست سال جاری در شهرستان بیرجند خبرداد.

علیرضا امیرآبادی زاده به کشف 190 قلم لوازم آرایشی قاچاق اشاره کرد و یادآورشد: نیروی انتظامی آمادگی همکاری در زمینه های مختلف با کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان را دارد.