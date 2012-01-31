دانشگاه آزاد نماد اصل 44 قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی خاطر نشان کرد: کار عظیمی را که تا به امروز در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته و بزرگترین مجموعه آموزشی و تحقیقاتی جهان شده است، منتسب به خود نمی دانم و بنده تنها خدمتگزاری کوچک هستم.

وی با تأکید بر اینکه هر واحد دانشگاه آزاد اسلامی باید قدرت رقابت با دانشگاه های دولتی را داشته باشد، گفت: این امر تا حدود زیادی محقق شده به طوریکه واحد علوم و تحقیقات در جایگاه سوم کشور قرار گرفته و تا یکسال دیگر آنها را پشت سر خواهیم گذاشت.

به گفته رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی، 30 درصد از تولیدات علمی کشور متعلق به این دانشگاه است که تا یک سال دیگر به 50 درصد می رسد.

جاسبی درباره شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد که شهریه این دانشگاه در رشته های غیرپزشکی یک پنجم و در رشته های پزشکی یک هشتم بودجه دریافتی دانشگاههای دولتی از خزانه مملکت است و دانشگاه آزاد اسلامی بدون بودجه دولتی 21 میلیون مترمربع فضای آموزشی و رفاهی در سراسر کشور ساخته است.

وی با تأکید بر اینکه برای برون رفت از مشکلات دولت باید کوچک و کارها به مردم واگذار شود، بیان کرد: دولت باید به دنبال برنامه ریزی، کنترل و نظارت باشد.