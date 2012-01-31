کارگاه آموزشی بسیجیان بیارجمند برگزار شد

مریم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، تقویت، ارتقاء دانش و شناخت بسیجیان متناسب با الزامات و انتظارات از بسیجیان فعال است.

وی افزود: منظور از این آموزش افزایش انگیزه بسیجیان در فعالیت های بسیج و ایجاد رغبت و آمادگی برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعهد و تعلق سازمانی در بسیجیان و حصول اطمینان از آمادگی و توانمندی های معرفتی و بصیرتی سازمانی بسیج است.

مسئول تربیت و آموزش حوزه فضیلت همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه نیروهای فعال به کار در حوزه های مالک اشتر و فضیلت بیارجمند نیز خبر داد.

کریمی بیان داشت: این آموزش با همکاری حوزه های مقاومت مالک اشتر و فضیلت و فرهنگیان بیارجمند با حضور 120 نفر از بسیجیان فعال و مسئولان رده های سپاه ناحیه میامی از جمله مسئول تربیت و آموزش حجت الاسلام اباذر محمدی در دبیرستان فجر نور برگزار شد.

وی در پایان گفت: هدف از این آموزش ارتقاء عضویت بسیجی فعال به بسیجی کادر است.

همچنین به همت ستاد یادواره شهدا منطقه بیارجمند و خانواده شهید داود باقری جلسه بصیرت بسیجیان با حضور حجت الاسلام جعفر رعایتی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان سمنان و با حضور بیش از 250 نفر در حسینیه بزرگ بیارجمند برگزار شد.