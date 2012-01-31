ساخت پارکینگ طبقاتی بهترین شیوه برای حل معضل ترافیک شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای شورای تاکسیرانی شهر سنندج اظهار داشت: حل معضل ترافیک درون شهری نیازمند اقدامات اساسی و پایه ای است و بهترین شیوه در این بخش ساخت و افزایش شمار پارکینگ های طبقاتی است.

وی افزود: هرچند جلسات متعددی در راستای حل این معضل تشکیل و تلاش های قابل تقدیری نیز از سوی مسئولان مربوطه صورت گرفته است اما متاسفانه به دلیل پیچیده بودن مبحث ترافیک و دخیل بودن عوامل متعدد در ایجاد این مشکل، تاکنون نتوانسته ایم آنچنان که باید و شاید عملکرد مطلوبی داشته باشیم و به همین دلیل باید در برنامه های این بخش تجدید نظر کرد.

استاندار کردستان در میان گذاشتن مشکلات شهری با مردم و گرفتن مشورت از آنان را بسیار مفید خواند و گفت: به طور قطع مردم فهیم استان کردستان و به خصوص شهر سنندج به عنوان مرکز استان، خود نیز از بار مالی ناشی از ترافیک، آلودگی محیطی، تاثیر نامطلوب این پدیده بر روحیه مردم و بسیاری از مشکلات دیگر ناشی از آن آگاه هستند و برای حل این مشکل با مسئولان و مدیران اجرایی استان همکاری می کنند.

شهبازی در ادامه با انتقاد از برخی بی توجهی ها به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به خصوص پارک های دوبله برخی رانندگان در سطح شهر اقداماتی نظیر توقف های بی مورد وسایل نقلیه در معابر، تردد ماشین های تک سرنشین در سطح شهر و سایر تخلفات را در ایجاد مشکلات ناشی از ترافیک موثر دانست و افزود: برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی اصولی در دستور کار مسئولان و متولیان این بخش قرار گیرد.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر برخورد قانونمند و اخلاق مدار مسئولان با مردم خواستار ساماندهی صنوف مزاحم و همچنین رسیدگی به وضعیت صنف نمایشگاه داران اتومبیل و ایجاد فضای مناسب برای انتقال محل کسب آنان به بیرون از شهر سنندج شد و یادآور شد: بهره گرفتن از شیوه های نوین و علمی در راستای رفع معضلات شهری در کردستان یک نیاز جدی و ضروری است.