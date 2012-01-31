بررسی چالشهای بخش صنعت در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید امین نیری، رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در نشست خبری امروز سه شنبه افزود: در این کنفرانس که در روزهای 26 و 27 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود، 700 مقاله به این کنفرانس ارائه شد که از این تعداد 280 مقاله پذیرفته شد.

وی برگزاری کارگاه های صنعتی و میزگردهای تخصصی را از بخشهای این کنفرانس نام برد و اظهار داشت: در این کنفرانس در خصوص آسیب شناسی و چالشهای موجود در سیستمهای راهبردی و مدیریتی صنایع کشور، چالشها و ارائه راهکارهای مهندسی در صنایع مختلف کشور با تاکید بر صنعت نساجی، چالشها و ارائه راهکارهای مهندسی در صنایع کشور با تاکید بر صنعت برق، چالشها و ارائه راهکارهای مهندسی در صنایع کشور با تاکید بر صنعت مواد غذایی و کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت خودرو بحث و بررسی می شود.



نیری، اضافه کرد: سخنرانی های علمی این کنفرانس در محورهای اصلی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، مدل سازی بهینه سازی و شبیه‌ سازی سیستمها، تحقیق در عملیات و مباحث مدیریت در مهندسی است.