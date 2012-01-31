  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

بررسی چالشهای بخش صنعت در دانشگاه امیرکبیر

بررسی چالشهای بخش صنعت در دانشگاه امیرکبیر

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 26 و 27 بهمن ماه با هدف تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید امین نیری، رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در نشست خبری امروز سه شنبه افزود: در این کنفرانس که در روزهای 26 و 27 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود، 700 مقاله به این کنفرانس ارائه شد که از این تعداد 280  مقاله پذیرفته شد.

وی برگزاری کارگاه های صنعتی و میزگردهای تخصصی را از بخشهای این کنفرانس نام برد و اظهار داشت: در این کنفرانس در خصوص آسیب شناسی و چالشهای موجود در سیستمهای راهبردی و مدیریتی صنایع کشور، چالشها و ارائه راهکارهای مهندسی در صنایع مختلف کشور با تاکید بر صنعت نساجی، چالشها و ارائه راهکارهای مهندسی در صنایع کشور با تاکید بر صنعت برق، چالشها و ارائه راهکارهای مهندسی در صنایع کشور با تاکید بر صنعت مواد غذایی و کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت خودرو بحث و بررسی می شود.
 
نیری، اضافه کرد: سخنرانی های علمی این کنفرانس در محورهای اصلی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، مدل سازی بهینه سازی و شبیه‌ سازی سیستمها، تحقیق در عملیات و مباحث مدیریت در مهندسی است.
کد مطلب 1521908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها