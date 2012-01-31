رسانه ها خط مقدم جبهه جنگ نرم با دشمنان انقلابند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری در هفتمین همایش بسیج و رسانه که ظهر سه شنبه در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای رسانه ای استان گفت: امروز دنیای استکباری که همه تحرکات کشورمان را زیر سوال برده به توانمندی و اقتدار ما واقف شده و ما دیگر نگران پذیرش انقلاب اسلامی نیستیم و این افتخار مرهون خون شهداست.

وی افزود: امروز پیشرفت های متعد ایران اسلامی در عرصه های نظامی، سیاسی، عمرانی، علمی و فناوری زبانزد دنیا شده و با ارائه خدمت به دورافتاده ترین مناطق روستایی همه مردم طعم خدمت را چشیده اند و از این نعمت ها برخوردار شده اند.

صابری بیان کرد: مهمترین شاخصه انقلاب اسلامی آن است که با همه سختی ها و مرارتها و فراز و نشیب ها متعدد این انقلاب از مسیر اصلی خود که آرمانهای امام راحل و مقام رهبری است منحرف نشده و به راه خود ادامه داده است.

معاون سیاسی امنتی استانداری قزوین نقش رسانه ها در انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی را انکارناپذیر دانست و یادآورشد: در دهه فجر باید خدمات نظام اسلامی و دولت به مردم گفته شود تا امید و نشاط در جامعه ترویج شود.

وی رسانه ها را در شرایط کنونی در خط مقدم جبهه جنگ نرم دشمن دانست و تصریح کرد: در جنگ نرم دشمن هر چند امکانات کمی داریم اما می توانیم با اراده و عزم جدی پیروز میدان شویم و دشمن را شکست دهیم.

این مسئول بیان کرد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی باید با ایجاد روحیه امید و شادابی به مشارکت حداکثری کمک کنیم و نگذاریم دشمن شاد شود.

صابری گفت: تاکنون 30 انتخابات با مشارکت خوب مردم برگزار شده و هر بار مردم با هوشیاری و آگاهی خود توطئه های بدخواهان را خنثی کرده اند و این بار نیز در شرایط حساس باید رسانه ها به مشارکت مردم کمک کنند تا مجلسی قوی در دوره نهم شکل گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهارداشت: اگر مردم دلسرد، ناامید و نگران شوند و اعتماد خود به مسئولان را از دست بدهند تنها دشمن سود می کند لذا وظیفه داریم در مسیر امیدواری مردم گام برداریم و از ارزشهای نظام صیانت کنیم.

ولایت مداری، ساده زیستی/ شاخص های نمایندگی

این مسئول بیان شاخص ها توسط رسانه ها به مردم را ضروری دانست و گفت: رسانه های گروهی باید شاخص های نماینده مجلس را به مردم بگویند تاذانتخاب اصلح تسهیل شود.

وی افزود: کارآمدی، ولایت مداری، ساده زیستی و قانون گرایی از مهمترین ویژگی های یک نماینده اصلح است که مردم باید در انتخاب خود به آن توجه کنند.

صابری اظهار امیدواری کرد با خالص کردن نیتها و حرکت در مسیر جلب رضایت الهی و مردم مسیر توسعه و پیشرفت کشور هموار شود.