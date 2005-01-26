هيات داوران بخش مسابقه سينماي آسيا معرفي شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، محمد آل احمد: داراي مدرك كارشناسي در رشته روش شناسي آموزش زبان انگليسي و مباني نقد از دانشگاه بنگور در ايتاليا، از او به عنوان يكي ازتاثيرگذارترين منتقدان سينماي عرب ياد مي شود. در چند سال اخير رييس هيات اجرايي سازمان ملي فيلم در سوريه و دبير جشنواره بين المللي فيلم دمشق بوده است.

شهريار بحراني : فارغ التحصيل رشته نقاشي متحرك از مدرسه سينمايي لندن است و فعاليت هنري اش را از 1359 در زمينه نوشتن فيلمنامه و نمايشنامه آغاز كرد. از جمله فعاليت هايش در اين دوران ، ساخت چند فيلم پويانمايي ، عنوان بندهاي مختلف براي برنامه هاي تلويزيوني و ساخت آنونس است. وي همچنين كارگرداني يك فيلم سينمايي را دركارنامه دارد.

يوسف رازقف : نمايشنامه نويس ، كارگردان و رييس استوديو ازبك فيلم ، به عنوان كارگردان و نويسنده برنامه هاي هنري با تلويزيون همكاري داشت . در 1981 براي تحسين به موسسه فيلم مسكو VGIK رفت و پس از فارغ التحصيلي دو سال را به عنوان كار آموز در مسفيلم استوديو گذراند. در فاصله 1992-1988 نمايشنامه مي نوشت و بعد " فرشته در آتش " نخستين فيلمش را كارگرداني كرد. " سخنور" 1998 فيلم بعدي رازقف در استرديو ازبك فيلم توليد و در بخش پانوراما جشنواره برلين 2000 به نمايش در آمد. از ديگر فيلم هايش مي توان به " بهشت زندان" 2000 " رقص مردها" 2002 " رفيق بود كجايف" 2003 و " شفابخش " 2004 اشاره كرد.

فيليپ ژالادو: از 1979 - 1966 عضو كانون فيلم نانت فرانسه بود و در 1979 جشنواره سه قاره را پايه گذاري كرد و از آن سال تا امروز مديريت اين جشنواره را بر عهده داشته است. از 2000 به عنوان مشاور با جشنواره مسقط همكاري دارد. در 1987 مركز عالي سينمايي نانت را تاسيس و تا سال 2001 دراين مركز به تدريس پرداخت و از 1998 تاكنون به عنوان مدرس تاريخ سينما درمركز علوم ارتباطي نانت فعال است . ژالادو مشاور سينمايي وزارت امورخارجه فرانسه در زمينه سينماي آمريكا لاتين ، خاور دورو آسياي ميانه است و سابقه عضويت درهيات داوران جشنواره هاي دمشق ، اسكندريه ، مسقط ، تلفيس ، بوگوتا و رباط را دارد.

روابط عمومي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر همچنين اعلام كرد: كمارل عارفين: نويسنده وكيل و سناتور پارلمان مالزي ، پس از پانزده سال فعاليت درمقام رياست اتحاديه توليد كنندگان فيلم مالزي ،تابستان گذشته در سن هفتاد سالگي بازنشسته شد. او از 1983 دراتحاديه توليد كنندگان فيلم آسيا پاسيفيك حضوري فعال داشت و سابقه توليد چهار فيلم و كارگرداني دو فيلم را در كارنامه دارد.