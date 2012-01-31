بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیانیهای صادر کرده است که در آن آمده است: دهه فجر امسال شور و حالی دیگری دارد. مردم سرزمین بزرگ ایران اسلامی پس از سالها مجاهدت مشاهده میکنند که انعکاس صدای آنها صدای مظلومانه و قدرتمندانه آنها، امروز در مناطق دیگری از دنیای اسلامی و حتی فراتر از آنها در آمریکا و اروپا هم صدای آنها شنیده می شود. امروز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران در حالی حال و هوای مهین عزیز ما را عطرآگین نموده که شور و شعف پیروزیهای مسلمانان در تعدادی از کشورهای اسلامی نوید آیندهای روشن و تابناک از بسط آموزههای اسلام عزیز دارد.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای با اشاره به قیام مردم منطقه و بیداری اسلامی آورده است: نباید به دشمن اجازه داده شود با کمک دستگاههای تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی خود و بعضی مزدوران نفوذی، این قیامهای بزرگ را از مسیر اصلی منحرف کنند جنبه اسلامی آن را مخفی کنند و مجددا معادلهها را به نفع غرب برگردانند.
در ادامه این بیانیه آمده است: روند حرکت انقلاب در شمال آفریقا کشورهای مصر، تونس، لیبی، یمن، بحرین و برخی کشورهای دیگر برای ملت ایران معنای خاصی دارد این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی، به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران از آن یاد میشود. گسترش موج بیداری اسلامی در دنیای امروز، حقیقتی است که فردای نیکی را به امت اسلامی نوید میدهد. از سه دهه پیش که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این خیزش پرقدرت آغاز شد، امت بزرگ ما بیوقفه پیش رفته موانعی را از سر راه برداشته و سنگرهایی را فتح کرده است.
این بیانیه آورده است: پیچیدهتر شدن شیوههای دشمنی استکبار و تلاش پرهزینهای که در مقابله با اسلام میکند که نیز به دلیل همین پیشرفتها است. تبلیغات وسیع دشمن در جهت اسلام هراسی، تلاش شتاب زدهای که برای ایجاد اختلاف میان فرقههای اسلامی و برانگیختن تعصبهای فرقهای میکند دشمن تراشی کاذب، تفرقه افکنی میان دولتهای مسلمان و کوشش برای تشدید اختلافات و تبدیل آن به دشمنیها، استفاده از سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برای تزریق فساد و فحشا در جوامع اسلامی، همه و همه واکنش در برابر حرکت متین و گامهای استوار امت اسلامی به سوی بیداری اسلامی و عزت و آزادگی است.
در بیانیه ستاد کل با اشاره به پیروزیهای حزبالله و حماس در مصاف با دشمن صهیونیستی و نیز مشکلات حاد آمریکا در عراق و افغانستان، آمده است: امروز برخلاف گذشته رژیم صهیونیستی دیگر یک هیولای شکست ناپذیری نیست، آمریکا و غرب تصمیمگیران بیچون و چرا در خاورمیانه نیستند، فناوری هستهای و دیگر فناوریهای پیچیده برای ملتهای مسلمان منطقه، دور از دسترس و افسانه گونه به شمار نمیرود. امروز ملت فلسطین، قهرمان مقاومت و پیروز جنگ 22 روزه است ملت لبنان شکننده هیبت پوشالی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و فاتح جنگ 33 روزه است و ملت ایران پرچمدار و خط شکن حرکت به سمت قلههاست.
در این بیانیه تاکید شده است: امروز آمریکای مستکبر، فرمانده خودخوانده منطقه اسلامی و پشتیبان اصلی رژیم صهیونیستی در باتلاقی که خود در عراق و افغانستان پدید آورده گرفتار است. در پاکستان مصیبت زده و در میان اعراب از همیشه منفورتر است. امروز جبهه ضد اسلام که دو قرن بر ملتها و دولتهای اسلامی تحکمی ظالمانه میکرد منابع آنان را به یغما میبرد شاهد زوال خود و ایستادگی دلیرانه ملتهای مسلمان است و در نقطه مقابل حرکت بیداری اسلامی در حال پیشروی و عمق یابی روزافزون است.
در این بیانیه همچنین پیرامون روند بیداری اسلامی مردم در کشورهای اسلامی و مردمان سایر کشورها یادآور شده است: دنیای اسلام بیدار شده است دوران سلطه قدرتمندان دور از از این منطقه و تقسیم منابع عظیم این کشورها توسط بیگانهها دارد به پایان میرسد. امروز دنیا در زیر بار سنگین تحمیلات ناشی از تمدن مادی به خصوص لیبرال دموکراسی غرب به ستوه آمده است و دنبال راه نجاتی میگردد. آنچه که امروز از بیداری اسلامی در برخی کشورهای اسلامی و خروش مردمی در سایر کشورها بخصوص در اروپا و آمریکا ملاحظه میشود نشانه و نمونهای از به ستوه آمدگی بشریت است.
این بیانیه میافزاید: وقتی مستکبرین عالم که در زندگی اجتماعی، خصوصی، در اقتصاد، در فهم و بینش مردم دخالت میکنند و آنها را به بیراهه میکشانند فضایی تاریک و سنگین که با فطرت انسانها ناسازگار است و به وجود میآید که نتیجه آن بیدار شدن فطرت انسانهاست و این چیزی است که امروز دارد در دنیا اتفاق میافتد. رژیمهای استکباری و سلطهگران با تبلیغات فراوان تلاش میکنند که خود را از تیررس حرکت عظیم مردم دور نگه دارند لیکن این ممکن نیست و دامنه تحرکات مردمی ضد سلطه سرمایهداری غرب به صور مرتب در حال افزایش است.
در ادامه این بیانیه آمده است: در منطقه شمال خاورمیانه و شمال آفریقا حرکت به سمت اهداف اسلامی، نشان دهنده بیداری عمومی ملتهاست و طبق وعده الهی، این حرکت قطعا به سرانجام خواهد رسید. ملت ایران سرافراز و خرسند است که آغاز کننده این راه بود و با ایستادگی و استقامت در برابر توطئهها و فتنههای استکبار زمینه ساز حرکتهای انقلابی امروز شده است و همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. امروز دنیا شاهد است که همین ملتهای اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاستهای فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردهاند قیام کردهاند.
ستادکل در بیانیه خود ضمن هشدار به همه ملتها تاکید دارد: البته دشمنان ملتهای مسلمان یعنی رژیمهای سلطه، شیطان بزرگ و صهیونیستهای جنایتکار و دیکتاتورهای مزدور آنها تلاش دارند نگذارند این پیروزیها به کام مردم شیرین بیاید و به معنای واقعی خود به پیروزی نهایی برسند لیکن با گوش فرا دادن به ندای قرآن و صبر و استقامت داشتن و ایمان به وعده الهی بدون شک این ملتها هستند که پیروز نهایی خواهند بود.
در این بیانیه تاکید شده است: این الگو در ایران اسلامی با موفقیت تجربه شده است و پش چشم همه است. البته باید مراقب و هوشیاری همیشگی وجود داشته باشد و نباید به دشمن اجازه داده شود با کمک دستگاههای تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی خود و بعضی مزدوران نفوذی، این قیامهای بزرگ را از مسیر اصلی منحرف کنند جنبه اسلامی آن را مخفی کنند و مجددا معادلهها را به نفع غرب برگردانند. ما امیدواریم این مسیر دشوار ملتهای مسلمان قیام کرده و سایر کشورهایی که این زمینه در آنها وجود دارد، انشاءالله ادامه پیدا کند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پیروزیها و موفقیتهای به دست آمده در سایر کشورهای اسلامی، همگان را به پاسداشت این در گرانسنگ و بسط و گسترش ارزشهای انقلاب اسلامی فرا میخواند.
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