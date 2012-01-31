حسن امینی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ضریح امامزاده جمال که ساخت آن به اتمام رسیده است در دهه فجر رونمایی می‌شود.



وی گفت: این ضریح حدود ۸ ماه پیش سفارش و حدود ۲۰ روز پیش نیز نصب شده بود.



وی با اشاره به ابعاد این ضریح افزود: ۲م‌تر و ۸۰سانتی متر عرض ضریح و ۳ متر و ۵۰ سانتی متر طول آن است.



مسئول بقاع متبرکه اداره اوقاف و امور خیریه قم گفت: امامزاده جمال در جاده کاشان جنب قبرستان بقیع واقع شده است.



وی بیان کرد: هزینه ساخت این ضریح از محل درآمد بقعه پرداخت شده است.



وی ادامه داد: این ضریح در اصفهان توسط کارگاه هنرکده قلم زنی برادران کاظمی ساخته شده است.



امینی خواه در پایان با اشاره به اینکه ساخت این ضریح ۳۰ میلیون تومان هزینه داشته است افزود: در ساخت این ضریح ۳۵۰گرم طلا و ۵۰۰گرم نقره نیز به کار رفته است.