یزد مقصد مناسب برای گردشگران نوروزی/ ثبت ملی محوطه جهان آباد میبد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام رضایی اظهار داشت: شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص استان یزد، جاذبه‌ های تاریخی و طبیعی فراوانی بسیاری در این استان ایجاد کرده و یزد اکنون به عنوان نخستین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر تاریخی جهان در سطح بین المللی مطرح است.

وی افزود: یکی از شاخص‌ ترین نشانه‌ هایی که منظر عمومی یزد را از دیگر شهرهای کشور متمایز می کند، وجود بادگیرهای متنوع آن است؛ بادگیرها که سیستم تنفسی شهر محسوب می ‌شوند با شیوه خاصی جریان طبیعی هوا را به داخل بناها هدایت می‌ کنند.

وی ادامه داد: استان یزد ظرفیت ‌های بالایی در زمینه ‌های مختلف نظیر بیابانگردی، برگزاری تور شترسواری در کویر، حمام شنی، اسکی در کویر و ... دارد که مورد توجه گردشگران داخلی و بین ‌المللی است.

رضایی عنوان کرد: گردشگران علاوه بر مناطق کویری و بیابانی امکان استفاده از مناطق کوهستانی و ییلاقی را نیز دارند که این شرایط دوگانه آب و هوایی همواره جاذبه ‌ای ویژه برای گردشگران محسوب می‌ شود.

محوطه جهان‌ آباد یزد ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد از ثبت ملی محوطه جهان‌ آباد میبد خبر داد و اظهار داشت: محوطه جهان ‌آباد در جنوب شرقی میبد با پیگیری ‌های میراث فرهنگی ثبت ملی شد.

رضایی افزود: از ویژگی‌ های مهم این محوطه آن است که آثار دوره ایلخانی تا دوره صفویه را در بر می‌ گیرد و به نظر می ‌رسد این محوطه تا در دوره صفویه از رونق خاصی برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: با ثبت آثار فرهنگی رسالت حفاظت و نگهداری به مراتب صد چندان خواهد شد و برای امر حفاظت حمایت همه‌ نهاد‌ها و اقشار مردمی ضروری است.