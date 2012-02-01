مهشید نونهالی در گفتگو با خبرنگار مهر از ترجمه داستانهایی از آنوره دو بالزاک خبر داد و گفت: کتابی با نام «شاهکار گمنام» با دو داستان از بالزاک ترجمه کرده و به انتشارات کتابسرای نیک تحویل دادهام و قرار است کتاب همین هفته برای دریافت مجوز راهی ارشاد شود.
وی که این داستانها را از زبان اصلی بالزاک یعنی فرانسه ترجمه کرده است، ادامه داد: کتاب شامل دو داستان کوتاه است که در نهایت کتابی 80 صفحهای را تشکیل داده و نام کتاب برگرفته از یکی از داستانهاست.
مترجم «عمل دیدن» با اشاره به اینکه انتخاب اولش ترجمه از زبان فرانسه است، بیان کرد: آثاری که به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی نوشته شده باشند، ترجمه نمیکنم چون معتقدم ما مترجمان خوبی داریم که به این زبانها مسلط هستند و میتوانند از زبان اصلی کتابها را ترجمه کنند و لزومی ندارد من از زبان واسط آنها را به فارسی برگردانم.
نونهالی افزود: این دو داستان پیش از این در ایران منتشر نشده است. این داستانها حال و هوای همیشگی کارهای بالزاک را دارد، ولی در آن بخش از ادبیات داستانی وی قرار دارد که ما در ایران کمتر با آن مواجه شدهایم.
وی درباره کار دیگرش با نام «انسان زیباییشناس» نوشته لوک فری فیلسوف معروف فرانسوی نیز توضیح داد: این اثر را هم چندی پیش به انتشارات رود دادهام که یک ماه پیش برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است.
به گفته وی کتاب 500 صفحهای «انسان زیباییشناس» اثری فلسفی - تحلیلی درباره زیباییشناسی است.
لوک فری از اندیشمندان مطرح فرانسوی است که دستی هم در سیاست داشته و مدتی وزیر آموزش ملی فرانسه است. کتابهای او همواره با انتقادهای گزندهای مواجه شده که بخشی از آن به دلیل مشارکت او در مصادر سیاسی است. فلسفه سیاسی، اندیشه ۶۸، نظم نوین زیست محیطی، زندگی موفق، هایدگر و مدرنها از دیگر آثار این اندیشمند فرانسوی است.
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