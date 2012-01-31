واکنش شورای انتقالی لیبی به شکنجه طرفداران قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عاشور بن خیال" ضمن تکذیب شکنجه طرفداران رژیم قذافی گفت : شکنجه در سیاستهای شورای انتقالی لیبی جایی ندارد.

وی افزود: شورای انتقالی لیبی سیاستهای رژیم قذافی را ادامه نمی دهد و برای حقوق بشر احترام زیادی قائل است و اگر موردی اتفاق افتاده است، بدون اطلاع دولت و به شکل فردی بوده است.

بن خیال با اشاره به وقایع شهر بنی ولید اظهار داشت : ما تلاش می کنیم تا جایی که ممکن است بحران را از طریق مسالمت آمیز حل کنیم، اما اگر مجبور شویم هر اقدامی انجام می دهیم.

شایان ذکر است که سازمان پزشکان بدون مرز اخیرا اعلام کرده بود که بازداشت شدگان در شهر مصراته شکنجه می شوند و در اعتراض به این موضوع، فعالیت خود را در بازداشتگاههای این شهر متوقف کرده است.