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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

به مناسبت دهه فجر/

"طرح ترنم باران" در زابل اجرا می شود

"طرح ترنم باران" در زابل اجرا می شود

زابل - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی زابل گفت: طرح تبلیغی ترنم باران به مناسبت دهه فجر در زابل اجرا می‌ شود.

حجت ‌الاسلام محسن عارفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل به مناسبت سی‌ و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طرح تبلیغی ترنم باران را در این منطقه اجرا می ‌کند.

وی گفت: طرح تبلیغی ترنم باران در ایام دهه فجر و سی‌ و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هفته وحدت با اعزام گروه تبلیغی ترنم باران به شهرهای مختلف سیستان به اجرای برنامه‌ ها و جشن‌ های ویژه این ایام می‌ پردازند.

وی افزود: این گروه تبلیغی متشکل از روحانی مبلغ و مبلغه مداح و قاری به روستاهای تابعه شهرستان زابل، هیرمند، هامون شهر، ادیمی، محمد آباد، بنجار و غیره است که در این ایام خجسته برای مردم این شهرها به اجرای برنامه‌ های جشن و سرور خواهند پرداخت.

رئیس تبلیغات اسلامی زابل بیان داشت: از جمله برنامه‌ های اجرایی این طرح سخنرانی، مولودی خوانی، محفل قرآنی و مسابقات حضوری است.

کد مطلب 1521917

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