استاندارد استخراجی از سایر کشورها را نمی خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سال 90 که در محل سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه استاندارد مستقر در کرج برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحقیق و پژوهش اظهار داشت: کشور ایران نیازمند عالمانی است که با سلاح دانش، پردازش اطلاعات کنند؛ اطلاعاتی که به تولید علم و ثروت منتهی شود.
وی افزود: ارائه 31 هزار مقاله علمی توسط کشور ایران حاکی از وجود استعداد های بالقوه در عرصه پژوهش و تحقیق است.
برزگری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد باید در ازاء علومی که از طریق ارائه مقالات علمی در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، خود نیز از به روز ترین اطلاعات رو ز دنیا بی بهره مند نباشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: هدف از تشکیل پژوهشگاه استاندارد از سال 71 دستیابی به استانداردهایی بوده است که از نتیجه پژوهش و تحقیق به دست آمده باشد؛ درغیر این صورت ستفاده از استاندارد منتاج شده از سایر کشورها نتیجه ای برای این مرکز در بر نخواهد داشت.
پژوهش و دانش محرک توسعه اقتصادی خواهد بود
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت دانش و پژوهش و تاثیر متقابل آن بر توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و رسیدن به هدف مقام معظم رهبری در افق سال 1404 فقط پژوهش و دانش محرک منتهی به توسعه اقتصادی و ممتاز شدن ایران در سطح منطقه خواهد شد.
برزگری گفت: برای رسیدن به این منظر با تحقیق و پژوهش و استفاده از نظر کارشناسان عرصه اقتصادی می توان به این هدف بزرگ دست یافت.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پژوهش در کشور را هنوز نوپا دانست و در تشریح انتظارات خود از پژوهشگاهها نیز اظهار داشت: این انتظار از پژوهشگاهها می رود که از تفکر سنتی قبلی فاصله بگیرند و تا کمتر شاهد استانداردها تدوین شده در سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاهها باشیم.
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت و اهمیت پژوهش و تحقیقات تاکید کرد و گفت: کشور ایران تمایلی به استفاده از استاندارد منتج شده سایر کشور ها ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سال 90 که در محل سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه استاندارد مستقر در کرج برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحقیق و پژوهش اظهار داشت: کشور ایران نیازمند عالمانی است که با سلاح دانش، پردازش اطلاعات کنند؛ اطلاعاتی که به تولید علم و ثروت منتهی شود.
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