استاندارد استخراجی از سایر کشورها را نمی خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سال 90 که در محل سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه استاندارد مستقر در کرج برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحقیق و پژوهش اظهار داشت: کشور ایران نیازمند عالمانی است که با سلاح دانش، پردازش اطلاعات کنند؛ اطلاعاتی که به تولید علم و ثروت منتهی شود.



وی افزود: ارائه 31 هزار مقاله علمی توسط کشور ایران حاکی از وجود استعداد های بالقوه در عرصه پژوهش و تحقیق است.



برزگری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد باید در ازاء علومی که از طریق ارائه مقالات علمی در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، خود نیز از به روز ترین اطلاعات رو ز دنیا بی بهره مند نباشد.



رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: هدف از تشکیل پژوهشگاه استاندارد از سال 71 دستیابی به استانداردهایی بوده است که از نتیجه پژوهش و تحقیق به دست آمده باشد؛ درغیر این صورت ستفاده از استاندارد منتاج شده از سایر کشورها نتیجه ای برای این مرکز در بر نخواهد داشت.



پژوهش و دانش محرک توسعه اقتصادی خواهد بود



رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت دانش و پژوهش و تاثیر متقابل آن بر توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و رسیدن به هدف مقام معظم رهبری در افق سال 1404 فقط پژوهش و دانش محرک منتهی به توسعه اقتصادی و ممتاز شدن ایران در سطح منطقه خواهد شد.



برزگری گفت: برای رسیدن به این منظر با تحقیق و پژوهش و استفاده از نظر کارشناسان عرصه اقتصادی می توان به این هدف بزرگ دست یافت.



رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پژوهش در کشور را هنوز نوپا دانست و در تشریح انتظارات خود از پژوهشگاهها نیز اظهار داشت: این انتظار از پژوهشگاهها می رود که از تفکر سنتی قبلی فاصله بگیرند و تا کمتر شاهد استانداردها تدوین شده در سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاهها باشیم.