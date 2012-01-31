پیام پور فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خانه گرافیک حوزه هنری علاوه بر اینکه کلاس‌های آموزشی برای عموم مخاطبان برگزار می‌کند، برنامه‌هایی ویژه‌ای نیز به صورت کارگاهی برای آموزش‌ تجربی مخاطبان دارد.

وی افزود: نخستین سلسله نمایشگاه‌های این مرکز با نام " کارتون‌خواب" چندی پیش برگزار شد که مربوط به آثار شش هنرمند کاریکاتوریست بود و به زودی نمایشگاه‌هایی دیگر نیز با حضور هنرمندان برجسته کاریکاتوریست که عموم مخاطبان به آن‌ها دسترسی ندارند، برگزار می‌شود.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها دیده شدن آثار این هنرمندان است، تاکید کرد: در این سلسله نمایشگاه‌ها که به همراه کارگاه‌های فشرده یک ‌روزه است آموزش افراد علاقه‌مند هدف قرار گرفته است.

وی به انتشار فراخوان استانی پنجمین نمایشگاه سالانه کاریکاتور اشاره و گفت: همانند سال‌های گذشته نمایشگاهی از آثار کاریکاتور سالانه هنرمندان در سه بخش موضوعی، چهره و آزاد برگزار می‌شود.

پور فلاح افزود: برای بخش موضوعی این جشنواره موضوع رسانه انتخاب شده است و افراد حرفه‌ای و آماتور از تمام استان می‌توانند در آن شرکت کنند، ضمن اینکه کاریکاتوریست‌های استان‌های دیگر نیز می‌توانند آثار خود را به بخش مهمان این جشنواره ارائه دهند.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری از جمله اهداف این نمایشگاه را کشف استعدادهای جدید نمایش دانست و گفت: هر کاریکاتوریست در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سه اثر به جشنواره ارسال کند و تمام آثار باید به شکل دیجیتال به همراه فرم فراخوان و پرینت آثار باشد.

وی ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بیستم بهمن‌ماه است و نمایشگاهی از آثار برگزیده در نیمه اسفند برگزار می‌شود.