12هزار زائر خراسان جنوبی به عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل نوفرستی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاوارز شهرستان بیرجند اظهارداشت: خداوند برای سفر معنوی حج ارزش زیادی قرارداده وهزینه کردن در این سفر را مساوی با ثواب بسیار می داند.

وی افزود: طبق قانون هر زائر ایرانی بیش از 400 هزارتومان نمی تواند درسفر حج خرج کند وهمچنین حق حمل بار بیش از 40 کیلوگرم را ندارد برهمین اساس با این روش می توان از ورود کالاهای خارجی قاچاق به کشور جلوگیری کرد.

مدیر حج زیارت خراسان جنوبیگفت: بیش از پنج دوره برای زائران قبل از اعزام کلاس برگزار می شود که هنگام برگزاری این کلاس ها می توان نکات ویژه ای را در خصوص قاچاق کالابه زائران آموزش داد.

نوفرستی با بیان این که تولید کالاهای ایرانی با کیفیت بالا از مهم ترین روش های مقابله با پدیده قاچاق کالا است گفت: سازمان حج زیارت آمادگی حمایت از کالاهای ایرانی با کیفیت را برای زائران دارد.

وی یادآورشد: زائران سفیران ایران هستند واطلاع رسانی دقیق به آنها در رمینه کالاهای قاچاق تاثیر عمدهای بر خرید آنها در سرزمین های عربستان وعتبات دارد.