گرد و غبار جیرفت را در برگرفت/ کاهش دید افقی

فهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گرد و غبار از بیابان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کویر شهداد به جیرفت راه یافته اند.

شریفی گفت: سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی تا 24 ساعت آینده از منزل خارج نشوند.

وی تصریح کرد: افرادی عادی نیز بهتر است که از ماسک استفاده کنند.

این مسئول با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی توسط مردم در این شرایط یادآور شد: پدیده گرد و غبار، خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی و سلامت انسانها وارد می کند.

وی گفت: تاثیراتی که گرد و غبار بر سلامت انسان ها می گذارد در دراز مدت و کوتاه مدت خود را نشان می دهند.