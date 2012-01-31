کتاب مقدمه ای بر مطلب در دانشگاه سمنان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مقدمه ای بر مطلب به منظور بهره مندی اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی منتشر شده است.

سادگی ارائه مفاهیم به همراه مثال های متنوع از ویژگی ها این کتاب است.

در این کتاب نحوه ارائه مطالب به گونه ای است که افراد مبتدی با شروع از فصل های اول و پیگیری مطالب به یک درک مناسبی از کار با نرم افزار مطلب می رسند.

همچنین افراد آشنا با این نرم افزار با مطالعه این کتاب می توانند با کاربردهای جدید بصورت تخصصی تر آشنا شوند.

گفتنی است انتشارات دانشگاه سمنان از سال 1373 درخصوص انتشار کتب دانشگاهی فعالیت می نماید و تاکنون توانسته است بیش از 160 عنوان کتاب منتشر نماید.