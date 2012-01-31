فتح الله زاده مگر هوادار تراکتورسازی نبود؟!/ بازی تراکتور - استقلال تکرار شود

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر مدیرعامل باشگاه استقلال مبنی بر اینکه "آقای جعفری ظرفیت باخت داشته باشید"، گفت: آقای فتح الله زاده چطور قبل از دیدار تیمهای تراکتورسازی و استقلال همواره میگفتید که من در تراکتورسازی با فلان شخص کار کردهام و از هواداران تیم تراکتورسازی هستم اما حالا من و همچنین هواداران تیم تراکتورسازی را مورد خطاب قرار میدهید که ظرفیت باخت داشته باشیم؟ چطور شده که حالا حرفهای گذشته خود را فراموش کردهاید؟
وی در همین خصوص افزود: من در پاسخ به صحبتهای اخیر فتح اللهزاده پیشنهاد میکنم تا ضمن توافق با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بازی را دوباره برگزارکنیم تا هیچکس این ذهنیت بد را نداشته باشد که استقلال با لابی کردن و کمک داوری این بازی را برده است.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی خطاب به فتح الله زاده تاکید کرد: مگر نه اینکه شما یک تیم کهکشانی در اختیار دارید، در واقع شما با قبول پیشنهاد من باعث میشوید تا چهره واقعی قهرمان لیگ زیر سئوال نرود. شما با پذیرش این پیشنهاد محبوب قلبهای هواداران استقلال و تراکتورسازی خواهید شد. در واقع هواداران واقعی استقلال از چنین روشهایی که شما برای کسب پیروزی استفاده میکنید به هیچ وجه خوشحال نمیشوند.
دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقلال در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد به برتری 2 بر صفر تیم استقلال انجامید. در این بازی اشتباهاتی از محسن ترکی، داور بازی سرزد که موجبات شکست تیم میزبان را فراهم آورد.
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