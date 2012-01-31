نمایش اسناد 100 ساله فارس به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بزرگر بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت برنامه های این پژوهشگاه در ایام دهه فجر، گفت: نمایش اسناد پژوهشی وباستان شناسی طی 100 سال گذشته در این استان از مهترین برنامه های پژوهشگاه میراث فرهنگی به مناسبت ایام دهه فجر در این استان است.

وی ادامه داد: این پژوهشگاه همزمان با دهه فجر به عنوان یک نهاد علمی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه های مختلف را در یک نمایشگاه از تاریخ 15 تا 16 بهمن ارایه خواهد داد.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: همزمان با این دهه وتوجه به ثبت جهانی نقالی، آرامگاه حافظ میزبان نقالان بزرگ کشور با موضوع منقبت خوانی در مدح حضرت رسول(ص) خواهد بود.

بزرگر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قبل از انقلاب فعالیتهای پژوهشی وباستان شناسی در ایران توسط افراد خارجی انجام می گرفت یادآورشد: این کار باعث از بین رفتن و یا خارج شدن بسیاری از آثار تاریخی ایران شده بود تا اینکه با پیروزی انقلاب این بحث خاتمه یافت.