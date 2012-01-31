آخرین صورتحساب مشترکان تلفن ثابت از طریق 1818اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشترکان تلفن ثابت استان تهران می توانند هزینه کارکرد تلفن ثابت دوره آذر– دی خود را هم اکنون از طریق سیستم پیام رسان 1818 دریافت و پرداخت کنند.

مشترکان استان تهران با تماس با سامانه 1818 در یازدهم ماههای فرد سال (فروردین، خرداد، مرداد، مهر، آذر، بهمن) می توانند از میزان بدهی کارکرد تلفن ثابت خود مطلع و از طریق همین سیستم تنها با داشتن رمز دوم کارت شتاب بدهی تلفن ثابت خود را پرداخت کنند.