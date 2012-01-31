عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه مراسم افتتاح شبکه هیسپان تیوی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنیبر اینکه آیا قطع شبکه پرس تیوی در انگلستان بر تعداد مخاطبان این شبکه تاثیر گذاشته؟ گفت: درباره قطع پرس تیوی توسط آفکام در کشور انگلستان لازم میدانم بگویم این شبکه از طرق دیگر به ویژه سیستم اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: حتی این اقدام غیرقانونی و غیرموجه دولت پادشاهی انگلیس در قطع این شبکه باعث رونق بیشتر این شبکه و اعتراض عمومی و جهانی به این تصمیم خواهد شد و کما اینکه الان هم این اتفاق افتاده است و شخصیتهای مستقل در داخل انگلستان اعتراض خودشان را رسانهای کردهاند. در مجموع علیرغم شعارها و ادعاهایی که در این حوزه داده شده به بهانه بسیار واهی این اقدام غیر قانونی را انجام دادند، اما این مسئله باعث رونق بیشتر شبکه، جا افتادن بیشتر پیام پرس تیوی و انگیزه و اقبال مخاطبان برای پیام های پرس تیوی خواهد شد.
رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد: تلاش میکنیم راههای جایگزین بیشتری برای مخاطبان عزیزمان در همه جای دنیا به ویژه در کشور انگلستان فراهم کنیم تا بتوانند شبکه پرس تیوی را دریافت کنند.
ضرغامی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنیبر اینکه شبکه آی فیلم برای مخاطبان عرب زبان تعریف شده، اما شاهد هستیم بیشتر آثار را با سلایق مخاطبان ایران پخش میکند، توضیح داد: شبکه آیفیلم با توجه به هدفگذاری که برایش انجام شده، مخاطبان آن عربزبانان و کشورهای عربی اسلامی مدنظر است، منتها به لحاظ فرهنگی ما قرابتهای زیادی با یکدیگر داریم، به همین دلیل خود به خود سریالها بهویژه مجموعههای طنز که پخش میشود نه تنها از سوی مخاطبان عرب زبان با استقبال رو به رو میشود، بلکه این طرف هم استقبال خواهد شد. در مجموع باید بگویم شبکه آی فیلم با هدفگذاری داخلی تنظیم نشده است.
وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنیبر اینکه چرا ممیزیها در شبکههای سراسری از یک قانون ثابت پیروی نمیکنند و آثار نمایشی در دو شبکه سراسری با ممیزیهای متفاوت رو به رو هستند، توضیح داد: قواعد مربوط به پخش برنامههای تلویزیونی، قواعد یکنواختی است به خصوص در مورد اینکه به فرهنگ ملی و مردم برمیگردد همه مشابه هم عمل میکنند.
رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد: البته در یک مقطع خاص یک فیلم یا یک تولید غیرنمایشی که در مقطع دیگری که مشکل ممیزی نداشته، اما به دلایل خاص آن مطقع که لازم نیست مصادیق آن را بگویم حساسیت در جامعه وجود دارد که بنا به مصلحت یک کلمه یا یک جمله یا یک فریم از یک فیلم پخش نمیشود.
ضرغامی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنیبر اینکه فیلم "سپیده" به فاصله چند ساعت از شبکه یک و قرآن پخش و با ممیزیهای متفاوتی رو به رو شده، توضیح داد: پاسخ به این سئوال را باید در یک گفتگوی تشریحی محتوایی توضیح داد. بسیاری از اینها علیرغم اشتباهاتی که میشود، حاکمیتی نیست و به مسائل مردم قومیتها و اعتقادات مردمی و فضای عمومی جامعه برمیگردد. حاکمیت باید تلاش کند توجه کند به این فضا، این نوع بحثها حاکمیتی نیست. البته من به خیلیها قول دادم تشریح کنم.
وی در پایان افزود: اگر در یک زمان خاص اتفاق بیفتد که معمولاً نباید این طور باشد اما اگر یک بار افتاد معنایش این است که سیستمی که باید این اطلاع را به همه کسانی که کپی فیلم را در اختیار دارند، میداد تا اصلاح کنند. اگر اصلاح نشده به این خاطر بوده که اطلاعرسانی ناقص بود یا مسئول تامین توجه نکردهاست. لذا در شبکههای اصلی به درستی پخش شده است و در شبکهای دیگر که مخاطباش کمتر است توجه نکرده و مسئول تامین مطلع نبود و این اصلاح را انجام نداده است. این مسئله پیش میآید.
نظر شما