بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) آمل نوسازی شد

قاسم عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازسازی فضای اورژانس و درمانگاه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) آمل با 200 میلیون ریال اعتبار خبر داد و گفت: بخش خدماتی و مغزو اعصاب این بیمارستان، با 750 میلیون ریال اعتبار امسال بازسازی و نوسازی شد.



وی ادامه داد: فضای جدیدی برای واحد دندانپزشکی برای بیماران خاص در این بیمارستان بزودی اجرایی خواهد شد.



مدیر بیمارستان امام رضا (ع) آمل، ریلی کردن واحد آمار و مدارک این بیمارستان با 150 میلیون ریال اعتبار را از دیگر برنامه های این بیمارستان در سال جاری ذکر کرد و افزود: بخش وی آی پی بیمارستان امام رضا (ع) آمل با 7 تخت با امکانات رفاهی ویژه با بیش از 600 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بیمارستان امام رضا(ع) هزینه شده است.



وی افزود: این بخش اکنون پس از افتتاح به بیماران بخشهای جراحی زنان و زایمان و جراحی عمومی و ارولوژی سرویس دهی خواهد کرد.



مدیر بیمارستان امام رضا(ع) آمل اضافه کرد: یکی از برنامه های جدی این بیمارستان، توسعه بخش وی آی پی برای رفاه حال بیشتر بیماران ارجاعی به بیمارستان است.



بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان آمل، با 205 تخت فعال در15 بخش درمانی، یکی از بزرگترین وقدیمی ترین بیمارستانهای مازندران است.