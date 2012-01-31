به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار مبتکر سرابی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته شده در این روزها گفت: کتابخانه‌های عمومی استان تهران همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همسو با سایر ارگان‌ها و نهادها، ویژه برنامه‌هایی را برای گرامیداشت این روزها در نظر گرفته است، که افتتاح کتابخانه‌های پردیس، کرشت و سیاه سنگ در شهرستان تهران و کلنگ زنی کتابخانه نیکنام ده در شهرستان شمیرانات و قرچک ورامین از جمله برنامه‌های در نظرگرفته شده برای این ایام است.

وی تصریح کرد: علاقه مندان به عضویت در کتابخانه‌های عمومی استان تهران می‌توانند در این دهه با مراجعه به کتابخانه‌های تحت پوشش، از عضویت رایگان بهره مند شوند. توزیع و اهداء کتابهای سرداران شهید در سطح کتابخانه‌های عمومی استان به همراه برگزاری نمایشگاه موضوعی پیروزی انقلاب اسلامی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که به گفته مبتکرسرابی در این ایام به اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران همچنین از برگزاری مسابقات کتابخوانی و نقاشی ملی در تمام کتابخانه‌های استان خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری این مسابقات، شب شعر و جشن انقلاب نیز توسط ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره برگزاری جلسات کانون ادبی یادآور شد: در این ایام، برگزاری جلسات کانون ادبی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی در کتابخانه‌های عمومی دارای کانون ادبی از دیگر برنامه‌های مورد نظر خواهد بود.



آذین بندی، نصب پوستر و پذیرایی از مراجعان نیز از دیگر برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی استان تهران اعلام شده است.