هاجر پور سینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تئاتر در اصفهان با مشکلات مختلفی روبه رو است که از جمله آنها کمبود سالن مناسب تئاتر است ضمن اینکه پیشکسوتان این عرصه به خاطر عدم همکاری مسئولان و بها دادن به یک عده خاص این عرصه را ترک کرده و آن را به افراد سفارشی کار تفویض کرده‌اند.

وی افزود: همچنین بیشتر افرادی که در جشنواره‌ها حضور می‌یابند تئاتریهای اصیل اصفهان نیستند و این موضوع سبب ضعف کارهای ارائه شده به برخی جشنواره‌های تئاتر شده است.

این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه گروه شاپو تئاتر جوجه اردک زشت را از روز 13 بهمن به صحنه می‌برد، تصریح کرد: داستان این تئاتر درباره بک خاله و خواهرزاده است که هنگام تولد با هم جابه‌جا شده‌اند.

وی ادامه داد: خواهرزاده در طول زندگی خود با وجود استعدادهایی که دارد شانس نمی‌آورد اما خاله وی در خارج از کشور تحصیل کرده و یک روان‌پزشک موفق است.

پورسینا در ادامه بیان داشت: در این تئاتر طی جریان‌هایی داستان زندگی این خواهرزاده را از زبان خودش می‌شنویم.

وی با بیان اینکه نمایش «خاطرات جوجه اردک زشت» در جشنواره نمایش‌های کمدی که از 14 تا 24 آبان ماه در تالار هنر اصفهان برگزار شد موفق به کسب رتبه نخست کارگردانی و رتبه سوم نویسندگی شد، تاکید کرد: نویسنده این تئاتر فرهاد نقدعلی بوده و علی قیومی، الهه خوشکام، سولماز زمانی و محمد طاها بابایی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

به گزارش مهر تئاتر کمدی «خاطرات جوجه اردک زشت» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از تاریخ 13 تا 30 بهمن‌ماه از ساعت 18 و سی دقیقه در تالار هنر به صحنه می‌رود.