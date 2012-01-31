آمار ایجاد شغل در کشور پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدسی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه دولت در برنامه ریزیهای خود به دنبال ایجاد دو میلیون و500 هزار شغل در کشور است، اظهار داشت: این در حالیست که هنوز اعتبار مورد نیاز ایجاد این میزان شغل تامین نشده و در شورای عالی اشتغال تامین اعتبار آن مورد بحث است.

وی با بیان اینکه هنوز در لرستان به عنوان یک استان محروم که رتبه اول بیکاری را دارد چیزی از ایجاد شغل ندیده ایم، یادآور شد: دولت دهم توجه اش به سمت استانهای محرومی مثل لرستان باشد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آماری که در رابطه با ایجاد شغل و بیکاری در کشور داده می شود، پذیرفته شده نیست، افزود: این مطلب که کسی که در هفته یک ساعت کار کند بیکار نیست، اشتباه است و همین امر موجب ایجاد چنین آماری از اشتغال و بیکاری شده است.

وی تصریح کرد: با تبدیل وضعیت ها، وام ها و تسهیلات مختلف و احتساب اینکه یک ساعت کار در هفته شغل است چنین آماری ایجاد شده است.

مقدسی همچنین با اشاره به اینکه در سازمان بهزیستی شعاری مبنی بر ایجاد شغل برای مددجویان این سازمان داده شده است، ادامه داد: آمار سازمان بهزیستی در رابطه با ایجاد شغل را قبول ندارم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه وجود سوء مدیریتها در کشور و استان از سوی دیگر موجب تشدید بیکاری شده است، اظهار داشت: مدیران و استاندار بیایند و واقعیتها را به مردم بیان و مطالبات مردم را درخواست کنند.

مقدسی ادامه داد: مدیران دستگاهها بیایند و واقعیتها را بگویند و مطمئن باشند که ما اجازه نمی دهیم آنها را برکنار کنند!

وی یادآور شد: ضریب بیکاری به علت عدم بیان واقعیتها در کشور اینقدر بالا رفته است که این وضعیت در استان لرستان نسبت به سایر استانها بیشتر دیده می شود.