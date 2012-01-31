بازرسی 40 پزشک از باشگاههای ورزشی مازندران

محمد رضا رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جلوگیری از آلودگیهای رایج در باشگاههای استان، طرح سمپاشی باشگاههای مازندران آغاز شده است.

وی افزود: تلاش می کنیم با این اقدام که با همکاری مراکز بهداشت شهرهای استان انجام می شود، مکانهای ورزشی را از وجود آلودگیهایی که می تواند منجر به ایجاد بیماریهای پوستی شود پاک کنیم.

دبیر هیئت پزشکی ورزشی مازندران در ادامه از تدوین شناسنامه پزشکی ملی پوشان مازنی در رشته های مختلف ورزشی برای نخستین بار در کشور در استان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف نقش آفرینی موثر در روند اقدامات پزشکی ملی پوشان و ارائه مشاوره های لازم برای جلوگیری از استفاده نا آگاهانه از داروهای مشکوک به دوپینگ صورت خواهد گرفت.

رشیدی افزود: پس از اجرای موفقیت آمیز این طرح، تلاش می کنیم با همکاری ادارات ورزش و جوانان شهرهای مختلف استان، برای سایر ورزشکارانی که در مسابقات کشوری موفق به کسب عنوان شدند این شناسنامه پزشکی را تهیه کنیم.