به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه همزمان با دوازدهم بهمن ماه جاری و مصادف با اولین روز از دهه فجر، آئین باشکوهی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.



بر پایه این گزارش، بعد از این مراسم شرکت کنندگان با هدف اداء احترام به روح ملکوتی امام خمینی (ره) و گلباران بیت شریف رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت میدان روح الله حرکت می کنند.



لازم به ذکر است، این مراسم با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می شود و بر این اساس این شورا بیانیه‌ای را صادر کرده است.



در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم آمده است: با شکر و سپاس خداوند قادر متعال به پاس فرا رسیدن سی و سومین سالگرد تحقق وعده الهی و پیروزی ملت ایران بر دستگاه ستمگری طاغوت و مستکبران و غارتگران و در آستانه سی و چهارمین سالروز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و سرآغاز حکومت الله بر جهان و گرامیداشت تقارن ایام الله دهه مبارک فجر سال جاری با فرخنده ایام میلاد نبی مکرم اسلام و هفته وحدت، آحاد مردم شریف و متدین قم سرافراز و پیشکسوتان نهضت الهی را به شرکت پرشور در مراسم و جشن های بزرگداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دعوت می‌کنیم.



در ادامه بیانیه آمده است: به آگاهی می رساند همزمان با سالروز بازگشت پر خیر و برکت رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار نظام مقدس اسلامی به میهن که مصادف با سالروز شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسگری(ع) می‌باشد، مراسم این روز از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه، 12 بهمن ماه جاری در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

