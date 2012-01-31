به گزارش خبرنگار مهر، احسن الله رادمهر در مقدمه کتاب جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن که به تازگی از سوی انتشارات پیام عدالت و در 5000 شماره منتشر شده، آورده است: با اندکی تامل در سالهای اخیر می توان دریافت که اساسی ترین نیازهای کشور در روزهای آغازین هر سال به همراه انتظاراتی که رهبر معظم انقلاب با توجه به شرایط کشور از دستگاه ها و مردم دارند، رهنمودهای خویش در آن سال را ابلاغ می کنند.

این کتاب که دارای 11 فصل است به مواردی مانند مفهوم شناسی جهاد اقتصادی، اهمیت جهاد اقتصادی، اقتصاد و جهاد اقتصادی در اسلام، الزامات جهاد اقتصادی، اهداف و راهبردهای جهاد اقتصادی و موارد دیگر مرتبط با سال جهاد اقتصادی می پردازد.

آیت الله رضوانی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی در بخش اول این کتاب آورده است: جهان بینی در نظر اسلام عزیز بر این اساس مبتنی است که انسان موجود مادی صرف مانند موجودات مادی نیست، بلکه موجودی است مادی الحدوث و روحانی البقاء؛ از این رو توجه به مادیات هم لازم و ضروری است که لامحاله به آن به عنوان وسیله عنایت شده نه هدف.

همچنین در بخشی از این کتاب می خوانیم: با مطالعه پیشینه فعالیت های اقتصادی دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادی دولت در 6 محور تجهیز و تخصیص منابع مالی، اجرای عدالت اقتصادی، برقراری ثبات در بازار، برقراری عمران و آبادی، حفظ استقلال و امنیت و امر به معروفو نهی از منکر قابل بحث است.