تشکیل دو شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در پلدختر/ برخورد قاطع با متخلفان

بیژن سوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو شعبه به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پلدختر تشکیل شده است و دستگاه قضایی به عنوان دستگاه بی طرف مباحث انتخابات را به طور جدی و با حساسیت بالا پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با حساسیت خاص برای صیانت از آرا مردم تلاش خود را به کار خواهد برد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود، عنوان کرد: دستگاه قضا با جرایم انتخاباتی بدون اغماض برخورد می کند.

رئیس دادگستری پلدختر یادآور شد: در این راستا برای رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در این شهرستان، دو شعبه شامل یک شعبه در دادسرا و یک شعبه در دادگستری پلدختر فعالیت خود را آغاز کرده است.

سوری افزود: همچنین کمیته پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان پلدختر تشکیل و به تخلفات و جرایم انتخاباتی رسیدگی خواهد کرد.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ پرونده ای مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس نهم یا هواداران آنها در شعب ویژه رسیدگی مستقر در دادگستری شهرستان تشکیل نشده است.

رئیس دادگستری پلدختر تصریح کرد: در صورتیکه مواردی از تخلف یا هرگونه رفتار ناسالمی که منجر به اختلال در وضعیت انتخابات مجلس نهم یا آرای مردم باشد گزارش شود، برخورد قاطع با آن صورت می گیرد.

وی از داوطلبان و سایر عوامل وابسته خواست با رعایت قانون و پایبندی به اخلاق انتخاباتی در صدد به وجود آوردن فضایی سالم و پرنشاط برای این رویداد مهم سیاسی باشند.

سوری گفت: کاندیداهای نهمین دوره انتخابات محلس شورای اسلامی سعی کنند تا با رعایت مسائل قانونی در جامعه با ایجاد آرامش مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنند و از ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی به شدت خودداری کنند در غیر این‌صورت با این افراد برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان پلدختر همچنین از رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای تخلفات و جرایم انتخاباتی در این شهرستان نیز خبر داد.

سوری با بیان اینکه جرایم انتخاباتی در قانون بازگو شده و براساس قانون به آنها در خارج از نوبت رسیدگی میشود، اظهارداشت: قانون 18 مورد تخلف و مصداق را تعیین کرده که اگر اتفاق بیفتد تشخیص آن با مقامات قضایی است.

وی ادامه داد: تخریب، افترا، تهمت، پاره کردن پوستر تبلیغاتی کاندیداها و استفاده از تجهیزات و امکانات دولتی در انتخابات نیز از سوی هر شخصی که صورت گیرد، جرم و تخلف بوده و با افراد متخلف در این زمینه برابر قانون برخورد خواهد شد .

سوری تاکید کرد: کارمندان دولتی حق ندارند امکانات دولتی و ساختارها و ابزارها را در اختیار کاندیداها قرار دهند و با این موضوع به شدت برخورد می شود.

رئیس دادگستری پلدختر از مردم این شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه عمل خلاف قانون از سوی کاندیداها و هوادارنشان که از مصادیق جرایم انتخابات است مراتب را در اسرع وقت به دادگستری شهرستان اطلاع دهند و فرمانداران و بخشداران نیز در بحث انتخابات موضوع را مکتوب کرده و مستندسازی کنند تا به درستی اینگونه مسائل پیگیری شود.