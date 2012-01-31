ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: جشن بادبادکها به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد حضرت رسول (ص) در بوستان علوی در تاریخ ۱۸بهمن با حضور کودکان مهد کودکهای وابسته به سازمان بهزیستی و مراکز شبانه روزی سازمان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دهه فجر برنامههای متنوعی از سوی سازمان بهزیستی انجام میگیرد افزود: سعی بر این است که در طول دهه فجر سازمان بهزیستی از طریق مطبوعات و رسانههای ملی دستاوردهای انقلاب را برای مردم از حوزه بهزیستی بازگو کنند.
در دهه فجر مراکز بهزیستی آذین بندی میشوند
وی گفت: یکی از برنامههای سازمان در دهه فجر آذین بندی همه مراکز بهزیستی مانند آسایشگاه و مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست و برگزاری جشن انقلاب در مراکز بهزیستی است.
مدیرکل بهزیستی استان قم بیان کرد: در سازمان بهزیستی مراسم سخنرانی برای پرسنل سازمان از سوی افرادی که یاد و خاطراتی از انقلاب دارند برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: با حضور پرسنل سازمان، زیارت عاشورا به مناسبت پیروزی انقلاب برگزار خواهد شد.
دیدار با کودکان مناطق محروم
بیان کرد: مدیرکل سازمان بهزیستی در دهه فجر با کودکان مناطق محروم دیدار خواهد کرد.
وی ادامه داد: کودکان مدارس شبانه روزی و مهد کودکها ی وابسته به بهزیستی با خانوادههای شهدا دیدار خواهند کرد.
بیان کرد: در ۲۰ بهمن در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مراسم جشن میلاد رسول اکرم برای کودکان مهدکودکهای وابسته به بهزیستی به همراه والدینشان برگزار میشود.
حاجی مظفری گفت: در دهه فجر افتتاحیه کلیه مراکزی که در زمینههای اجتماعی و پیشگیری مجوز گرفتهاند برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم فرهنگی مانند مقاله نویسی از طریق کانون فرهنگی افزود: کودکان مهدهای کودک نیز در ۱۲بهمن به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) در مقابل بیت امام تجمع خواهند کرد.
وی ادامه داد: غبارروبی مزار شهدا توسط کودکان شبانه روزی بهزیستی انجام میگیرد و همچنین کودکان مراکز شبانه روزی نیز به همراه پرسنل سازمان در نماز جمعه شرکت خواهند کرد.
مدیرکل بهزیستی قم با اشاره به دعوت از پدربزرگها و مادر بزرگهای کودکان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی افزود: مادر بزرگها و پدر بزرگها ی این کودکان در تاریخ ۱۹بهمن در تمامی مهد کودکها ی وابسته به بهزیستی به خاطره گویی از دوران انقلاب میپردازند.
وی بیان کرد: سازمان بهزیستی به منظور شرکت آحاد مردم در راهپیمایی، پیام تبریکی به مناسبت فرارسیدن این دهه باشکوه و درخواست از مردم برای شرکت در راهپیمایی را از طریق ستاد نماز جمعه، صداو سیما و مطبوعات استان ارسال خواهد کرد.
حاجی مظفری در پایان بیان کرد: علاوه بر بهزیستی جامعه معلولین نیکوتلاش، جامعه ناشنوایان و جامعه نابینایان نیز در گرامیداشت این ایام برنامههای باشکوهی خواهند داشت.
حاجی مظفری به مهر خبر داد:
برپایی جشن بادبادکها در بوستان علوی قم به مناسبت دهه فجر
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان قم از برگزاری جشن بادبادکها در بوستان علوی به مناسبت دهه فجر خبر داد.
ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: جشن بادبادکها به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد حضرت رسول (ص) در بوستان علوی در تاریخ ۱۸بهمن با حضور کودکان مهد کودکهای وابسته به سازمان بهزیستی و مراکز شبانه روزی سازمان برگزار خواهد شد.
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