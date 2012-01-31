کمیته امداد قزوین 431 پروژه عمرانی و خدماتی را اجرا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله صفری، ظهر سه شنبه در جمع رسانه های گروهی استان که در محل کمیته امداد برگزار شد اظهارداشت: در سال 1384 با پیگیری کمیته امداد مبلغ زکات جمع آوری شده در استان قزوین 10 میلیون تومان بود و در سال 89 این مبلغ به یک میلیارد و 850 میلیون تومان افزایش یافت.



صفری یادآورشد: در حال حاضر استان قزوین در ردیف پنج استان برتر در زمینه پرداخت زکات در کشور است و از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ چهار میلیارد و 700 میلیون تومان زکات در سطح استان جمع آوری شده است.



وی تصریح کرد: در حوزه سرانه ایتام سه هزار و 200 نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارد و سرانه کمک 777 هزار ریال و دو برابر میانگین سرانه کشوری است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین اظهارداشت: تمام تلاش و دغدغه کارکنان کمیته امداد رفع نیازهای مددجویان و شناسایی توانمندی و ایجاد اشتغال برای آنان با رویکرد توانمند سازی و خودکفایی است.

وی از تدوین سند کاهش فقر استان هم خبر داد و گفت: با تعامل خوب امام جمعه و استاندار به توافق مطلوبی در این زمینه دست یافته ایم و با انعقاد تفاهم نامه با 50 سازمان در اجرای تعهدات اشتغال استان رتبه سوم را با 600 برنامه در حوزه تعهدات خود کسب کردیم.

صفری بیان کرد: در استان قزوین 50 هزار نفر تحت پوشش این نهاد هستند که 40 هزار نفر آنان اقشار آسیب پذیرند و دو هزار خانواده تحت حمایت نیز به خودکفایی رسیده اند.

صفری با تشریح عملکرد و خدمات ارائه شده در حوزه های مختلف توسط کمیته امداد استان بیان کرد: توانمند سازی مددجویان در سه محور آموزش، نظارت فنی، بازاریابی است و در سال جاری این نهاد توانسته بالغ بر سه هزار و 950 اشتغال در استان اجرا کند و همه تلاشمان این مجموعه تحقق اشتغال پنج هزار مددجوست.

وی عنوان کرد: مشاغل ایجاد شده همواره مورد بازدید و کنترل قرار می گیرد و چنانچه موانع و مشکلی در اجرای طرح باشد توسط کارشناسان این نهاد بررسی و رفع می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یادآورشد: کمیته امداد با تحت پوشش بیمه ای 15 هزار مددجو یک میلیارد ریال هزینه خدمات درمانی به افراد پرداخت کرده است.

وی از کمک 13 هزار و 500 حامی به سه هزار و 200 نفر کودک بی سرپرست در استان خبر داد و اظهارداشت: در این خصوص نیز یک میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است.

صفری افزود: در سال جاری یک هزار و 600 تخته فرش توسط مددجویان تولید شده و شش میلیارد ریال نیز از فروش این تولیدات در امور مددجویان هزینه شده است.

وی با اشاره به حوزه نظام آموزشی تربیتی تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و 576 نفر در استان خدمات مشاوره ای گرفتند که با افزایش 800 نفر افراد تحت پوشش امسال دو هزار و 367 نفر به صورت چهره به چهره و گروهی آموزش دیده اند.