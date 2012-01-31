  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

صفری:

کمیته امداد قزوین 431 پروژه عمرانی و خدماتی را اجرا کرده است

کمیته امداد قزوین 431 پروژه عمرانی و خدماتی را اجرا کرده است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: در مدت پنج سال گذشته با اختصاص 985 میلیارد ریال ریال بیش از 431 پروژه عمرانی و خدماتی توسط این نهاد در استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله صفری، ظهر سه شنبه در جمع رسانه های گروهی استان که در محل کمیته امداد برگزار شد اظهارداشت: در سال 1384 با پیگیری کمیته امداد مبلغ زکات جمع آوری شده در استان قزوین 10 میلیون تومان بود و در سال 89 این مبلغ به یک میلیارد و 850 میلیون تومان افزایش یافت.
 
صفری یادآورشد: در حال حاضر استان قزوین در ردیف پنج استان برتر در زمینه پرداخت زکات در کشور است و از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ چهار میلیارد و 700 میلیون تومان زکات در سطح استان جمع آوری شده است.
 
وی تصریح کرد: در حوزه سرانه ایتام سه هزار و 200 نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارد و سرانه کمک 777 هزار ریال و دو برابر میانگین سرانه کشوری است.
 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین اظهارداشت: تمام تلاش و دغدغه کارکنان کمیته امداد رفع نیازهای مددجویان و شناسایی توانمندی و ایجاد اشتغال برای آنان با رویکرد توانمند سازی و خودکفایی است.
 
وی از تدوین سند کاهش فقر استان هم خبر داد و گفت: با تعامل خوب امام جمعه و استاندار به توافق مطلوبی در این زمینه دست یافته ایم و با انعقاد تفاهم نامه با 50 سازمان در اجرای تعهدات اشتغال استان رتبه سوم را با 600 برنامه در حوزه تعهدات خود کسب کردیم.
 
صفری بیان کرد: در استان قزوین 50 هزار نفر تحت پوشش این نهاد هستند که 40 هزار نفر آنان اقشار آسیب پذیرند و دو هزار خانواده تحت حمایت نیز به خودکفایی رسیده اند. 
 
صفری با تشریح عملکرد و خدمات ارائه شده در حوزه های مختلف توسط کمیته امداد استان بیان کرد: توانمند سازی مددجویان در سه محور آموزش، نظارت فنی، بازاریابی است و در سال جاری این نهاد توانسته بالغ بر سه هزار و 950 اشتغال در استان اجرا کند و همه تلاشمان این مجموعه تحقق اشتغال پنج هزار مددجوست.
 
وی عنوان کرد: مشاغل ایجاد شده همواره مورد بازدید و کنترل قرار می گیرد و چنانچه موانع و مشکلی در اجرای طرح باشد توسط کارشناسان این نهاد بررسی و رفع می شود.
 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یادآورشد: کمیته امداد با تحت پوشش بیمه ای 15 هزار مددجو یک میلیارد ریال هزینه خدمات درمانی به افراد پرداخت کرده است.
 
وی از کمک 13 هزار و 500 حامی به سه هزار و 200 نفر کودک بی سرپرست در استان خبر داد و اظهارداشت: در این خصوص نیز یک میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است.
 
صفری افزود: در سال جاری یک هزار و 600 تخته فرش توسط مددجویان تولید شده و شش میلیارد ریال نیز از فروش این تولیدات در امور مددجویان هزینه شده است.
 
وی با اشاره به حوزه نظام آموزشی تربیتی تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و 576 نفر در استان خدمات مشاوره ای گرفتند که با افزایش 800 نفر افراد تحت پوشش امسال دو هزار و 367 نفر به صورت چهره به چهره و گروهی آموزش دیده اند.
کد مطلب 1521947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها