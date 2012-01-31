التهابات بازار ارز دامن واردات دارو را گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه خود با مسئولان سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی و اتحادیه واردکنندگان دارو از عدم ارائه ارز مرجع به این سندیکاها در طول سه ماه گذشته برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل کشور خبر داد.

وی با اشاره به نامه کمیسیون بهداشت به رئیس جمهور گفت: در این نامه تاکید کرده ایم اگر بانک مرکزی هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل نکند و ارز مرجع را در اختیار واردکنندگان دارو قرار ندهد مشکلات زیادی برای بیماران به وجود خواهد آمد.

شهریاری افزود: ارز مرجع برای تامین داروی بیماری های خاص، صعب العلاج و سرطان و تامین مواد اولیه داروهایی که در داخل تولید می شود مورد نیاز است.

شهریاری در ادامه از نامه های متعدد سندیکاهای وارد کننده دارو به رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.